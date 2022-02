Kostengünstiger Strom vom Dach

Hockenheim. Hockenheim liegt für Strom vom eigenen Dach in einer der besten Regionen Deutschlands. Die hohe Anzahl an Sonnentagen und die hohe eintreffende Strahlungsenergie erlauben den wirtschaftlichen Betrieb einer Photovoltaik-Anlage (PV) auf dem Dach, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber nicht nur PV ist einen Blick wert, auch Solarthermie kann sich wirtschaftlich lohnen, wenn auch nach längerer Zeit. Dafür bietet die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) ein erneuertes Solarkataster mit einem Wirtschaftlichkeitsrechner an, bei dem kostenfrei spezifisch für das eigene Wohnhaus oder die eigene Immobilie das „solare“ Potenzial ermittelt werden kann.

Das Angebot ist ab sofort auf der Internetseite der Stadtverwaltung Hockenheim für alle Bürger abrufbar.

Dort erhalten Interessenten sofort eine Übersicht über die ungefähr geeignete Dachfläche für PV-Module, die maximal installierbare Leistung und den daraus resultierenden Stromertrag pro Jahr. Über eine Schaltfläche darunter („Wirtschaftlichkeit berechnen“) werden die Interessenten zum Wirtschaftlichkeitsrechner weitergeleitet. Nachdem alle relevanten Daten eingegeben wurden, bekommen die Interessenten eine Übersicht über die Kosten, Leistung, Ertrag sowie die jährliche Amortisation. Außerdem kann eingesehen werden, wie die Strombereitstellung im Jahresverlauf zu sehen ist und wie viel CO2 durch die Anlage eingespart werden kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Persönliche Beratung möglich

Bei dem Angebot der LUBW handelt es sich um keine abschließende und verbindliche Bewertung. Eine persönliche Beratung ist angeraten. Eine erste ist beispielsweise kostenfrei bei den Bürgerberatungsstunden oder telefonisch bei der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis erhältlich. Diese Bürgerberatungsstunden sollen in Zukunft auch in Hockenheim angeboten werden.

Alle relevanten Informationen rund um das Angebot, das Solarkataster, den Wirtschaftlichkeitsrechner sowie eine Bedienungsanleitung sind unter www.hockenheim.de im Bereich Leben, Nachhaltigkeit, Klimaschutzkonzept zu finden.