Kostenlos „TÜV“ für Fahrräder in Hockenheim

Bei einem kostenlosen Radcheck können die Bürger das eigene Fahrrad am Samstag, 10. Juli, kostenlos auf Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen. Von 10 bis 16 Uhr steht die mobile Fahrrad-Reparaturwerkstatt auf dem Zehntscheunenplatz bereit, teilt die Stadtverwaltung mit. Unterstützt wird die Aktion durch die Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg.

In der mobilen Werkstatt werden die Fahrräder von fachkundigen Mechanikern auf Sicherheit und Zustand geprüft. Dabei werden Bremsen, Lichtanlage, Klingel und Reifendruck kontrolliert und kleine Ausbesserungen direkt vor Ort vorgenommen. Während der Kontrolle erhalten Schüler zudem wertvolle Tipps zu Fahrradwartung und -pflege: Muss die Kette geölt werden? Sind ausreichend Reflektoren vorhanden? Wie wird der Sattel richtig eingestellt?

Mit der Aktion möchte die Stadt die Bürger dazu motivieren, im Alltag noch häufiger mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ein weiterer Radcheck wird im Herbst stattfinden.

Für nachhaltige Mobilität

Baden-Württemberg mache sich stark für die Entwicklung einer modernen und nachhaltigen Mobilität. Das Fahrrad und der Radverkehr nehmen dabei eine zentrale Rolle ein, heißt es in der Mitteilung weiter. Um das Mobilitätsverhalten im Land dauerhaft zukunftsfähig zu gestalten und den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr zu steigern, setze sich die im Jahr 2012 vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gestartete Initiative Radkultur für eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur im Land ein.

Gemeinsam mit den vom Land geförderten Radkultur-Kommunen biete sie ein vielfältiges Programm, um den Spaß am Fahren zu fördern und die Menschen zu motivieren, in ihrem Alltag ganz selbstverständlich aufs Rad zu steigen. Weitere Informationen bietet das Land unter www.radkultur-bw.de an.

Bei Fragen zum Thema vor Ort steht als Ansprechpartnerin Stefanie Simonis von der Stadtverwaltung unter der E-Mail-Adresse s.simonis@hockenheim.de oder telefo-nisch unter 06205/2 14 16 zur Verfügung. zg