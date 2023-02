Kostenloses Mittagsmahl im Lutherhaus Hockenheim

Hockenheim. Die Türen des Lutherhauses sind am heutigen Sonntag, 12. Februar, von 12 bis 14 Uhr für jede Menge Gäste geöffnet. Es gibt ein leckeres Mittagessen, das vom Gastwirt und Koch des Güldenen Engels, Mario Böhm, vorbereitet wird. Unterstützt wird er dabei von ehrenamtlichen engagierten Menschen der Kirchengemeinde, die für eine schöne Atmosphäre mit gedeckten Tischen sorgen werden.

Die Einladung richtet sich an Menschen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen angesprochen fühlen. Weil zum Beispiel das Geld am Ende der Woche nicht mehr für den Sonntagsbraten reicht. Oder weil kochen für sich alleine nicht lohnt. Oder weil einsam essen keinen Spaß macht, weil es zu Hause kalt ist oder weil ein Dach über dem Esstisch fehlt. Über all diese und weitere Gäste freut sich die Kirchengemeinde. Jede und jeder ist willkommen.

Die Kirchengemeinde unterstützt mit dieser Einladung die Aktion »Wärmewinter« der Diakonie. Die Energiepreise steigen und das bringt viele Menschen in eine soziale Notlage. Gerade gefährdete Gruppen und Menschen in prekären Lebenssituationen sind von Energiearmut sowie Arbeits- und Wohnungslosigkeit bedroht. Die Diakonie und die evangelische Kirche Hockenheim möchten ihre Türen und Herzen für davon betroffene Menschen öffnen.

Das dritte kostenlose Mittagessen ist dann am Sonntag, 19. März, im Lutherhaus.