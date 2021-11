Sie sind wieder da – und wie! Mit voller Wucht und Energie, wild, wunderbar witzig und wahnsinnig musikalisch. Am Samstag, 6. November um 20 Uhr präsentieren die Schönen Mannheims ihre Jubiläumsshow in der Stadthalle, heißt es in einer Mitteilung. Zum Jubiläum können die Schönen auf so einiges zurückblicken: Fünf Programme, rund 100 000 gefahrene Kilometer auf zwei Kontinenten und quer durch die Republik, hunderte Hotelbetten, 4397 belegte Brötchen und einen halben Gewölbekeller Sekt. Außerdem 38 gerissene BH-Träger, 77 Paar Nylonstrümpfe und unzählbar blank liegende Nerven während 729 Stunden Stau.

Längst Kult geworden, lassen sich diese Vollblutmusikerinnen auch nach all den Jahren nicht einem bestimmten Genre zuordnen: Sie bestechen durch einen Mix aus Comedy, Musikkabarett, starken Stimmen und schauspielerischer Glanzleistung.

Mit ihrer unschlagbar erfrischenden Kunst füllen sie seit Jahren die Häuser genauso wie die Herzen und Seelen ihrer Zuschauer. Für ihre neue Show haben sich die Vier einige Kracher der Musikgeschichte vorgenommen. Ob Oper, Schlager, Musical, Pop, Rock – nichts ist vor ihnen sicher. Die Schönen, das sind die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back sowie Operndiva Smaida Platais. Am Klavier ist die Meisterin der hochgezogenen Augenbraue, Stefanie Titus.

Karten für die „Jubiläumsshow“ gibt es für 24 Euro im Vorverkauf beim Ticketshop der Stadthalle, Telefon 06205/2 11 90, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Die Veranstaltung wird nach der 2G-Regel durchgeführt. Für die Kontrolle der 2G-Nachweise ist genügend Zeit beim Einlass in die Stadthalle einzuplanen. lj/zg

