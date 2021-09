Kreatives Treibgut im Fenster der Stadtbibliothek

Das „Kunst Aktions Programm“ der Lokalen Agenda führte zusammen mit dem Kunstverein Hockenheim den Wettbewerb „Kunst trifft Treibgut“. Zahlreiche Bürger beteiligten sich am Wettbewerb. Auch Schulklassen nutzten den Aufruf, kreative Kunstwerke aus Treibgut zu schaffen, wie die Lokale Agenda mitteilt. Die Exponate werden demnächst öffentlich ausgestellt. Sie werden von Montag, 20. September, bis Samstag, 2. Oktober, in den Fenstern der Stadtbibliothek Hockenheim präsentiert. Alle interessierten Kunstfreunde sind dazu eingeladen, im Ausstellungszeitraum einen Blick auf die Werke zu werfen.

Das Coronavirus hat in den vergangenen eineinhalb Jahren dazu geführt, dass viele Menschen in Hockenheim in der freien Natur unterwegs waren. Dort nutzten einige beim Spazierengehen die Gelegenheit, ihre Umgebung neu zu entdecken. Bei diesen Streifzügen durch die Natur „erbeuteten“ viele unter anderem am HÖP Funde aus Treibholz. Sie wurden dann in Kunstwerke umgewandelt und werden jetzt in einer Schau in der Stadtbibliothek Hockenheim präsentiert.

Preis für den Gewinner

Kreative Treibgut-Kunstwerke wie diese Holzskulpturen stehen in den Fenstern der Stadtbibliothek in der Zehntscheune und freuen sich auf den Besuch von Kunstfreunden. © Lokale Agenda

Das schönste Treibgut-Kunstwerk wird am Samstag, 2. Oktober, um 10 Uhr vor der Zehntscheune prämiert. Dem Gewinner winkt ein attraktiver Preis. zg

