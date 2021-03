Hockenheim. Der Frühling steht in den Startlöchern – und damit auch das neue Programm des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk. Hinter allen liegt ein schwieriges Jahr und es ist noch nicht absehbar, wann man sich wieder so unbeschwert wie vor dem Ausbruch des Coronavirus treffen kann. Das Team des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk hat sich trotzdem einige Aktivitäten für das Frühjahr einfallen lassen und hofft auch, dass möglichst viel davon stattfindet. Diese Pläne unterliegen der jeweils geltenden Corona-Verordnung des Landes und werden – soweit möglich – mit einem Hygienekonzept für die Teilnehmer durchgeführt.

AdUnit urban-intext1

Die neuen Programmhefte sind bereits in den Schulen verteilt. Sie liegen auch in den Kindergärten und im Rathaus aus. Online sind alle Angebote unter der Internetadresse http://www.hockenheim.feripro.de zu finden. Dort können sich interessierte Kinder ab Sonntag, 21. März, ab 17 Uhr anmelden.

Offene Treffs für Mädels und Jungs

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist es derzeit nicht möglich, den offenen Treff für Kinder und ein Kursprogramm parallel anzubieten. Nach den Osterferien wird der Mädchentreff aber weiterhin dienstags und der Jungentreff donnerstags stattfinden. Selbstverständlich nach wie vor kostenlos – allerdings nach vorheriger Anmeldung auf der obigen Online-Plattform. Dort sind auch alle anderen Angebote für den kommenden Frühling und schon Ferienangebote für Ostern, Pfingsten und den Sommer zu finden.

Es gibt wieder jede Menge kreative Workshops und die beliebten Eltern-Kind-Kurse finden erneut statt. In der Holzwerkstatt wird dann ebenso fleißig gearbeitet. Und die bewährte Kunstworkshop-Reihe wird ebenfalls fortgesetzt. Die im Herbst neu eingeführten Nähkurse stießen ebenfalls auf so große Resonanz, dass auch dort eine Fortsetzung angedacht ist.

AdUnit urban-intext2

Am Gründonnerstag (1. April) öffnet die beliebte Osterwerkstatt ihre Pforten. Nach Ostern startet dann die erste Walderlebniswoche des Jahres. Von diesen tollen naturpädagogischen Angeboten sind in diesem Jahr gleich vier im Programm. An Pfingsten folgt schon die nächste und in den Sommerferien gibt es zwei weitere davon.

Für Hexen und Zauberer

Nachdem im letzten Jahr die beliebte Pumpwerk-Freizeit ausfallen musste, hofft das Team jetzt umso mehr, dass es in diesem Jahr klappt. Vom 1. bis zum 6. August soll es für alle Nachwuchshexen und -Zauberer erneut nach Trippstadt gehen, um sich auf die Spuren von Harry Potter zu begeben. Danach soll es zwei Wochen lang die Möglichkeit geben, im Pumpwerk auf Weltreise zu gehen. Das Team hat sich dafür jeweils für eine Woche ein spannendes Programm einfallen lassen, bei dem es rund um den Globus spannende Abenteuer zu bestehen gilt.

AdUnit urban-intext3

Falls möglich, ist es ab April auch wieder möglich, montags seinen Kindergeburtstag im Pumpwerk zu feiern. Auf dem Programm stehen spannende Waldabenteuer zu verschiedenen Themen von Robin Hood bis hin zum Wilden Westen. Und Indoor kann man sich als Nachwuchswissenschaftler in der Experimentierwerkstatt ausprobieren. Vor und nach dem Angebot besteht immer die Möglichkeit, den selbst mitgebrachten Imbiss zu verzehren und die Spielmöglichkeiten des Pumpwerks zu nutzen.

Teenie-Flohmarkt angedacht

AdUnit urban-intext4

Für Mittwoch, 24. April, ist erstmals wieder ein Teenie-Flohmarkt geplant. Rund ums Pumpwerk können Kleider ab Größe 128 sowie Spielsachen verkauft werden. Wer sich für einen Stand interessiert, kann sich unverbindlich online unter www.hockenheim.feripro.de anmelden. zg