Die Katholische Frauengemeinschaft und die Kolpingsfamilie Hockenheim laden am Montag, 29. März, um 19 Uhr, zum gemeinsamen Kreuzweg in die Kirche St. Georg ein.

„Es geht! Anders“ heißt das Leitwort der diesjährigen Fastenaktion von Misereor und passt ganz gut zu der derzeitigen Situation. Ja, die Christen können in die Kirche und den Kreuzweg dort beten. Aber anders als in den vergangenen Jahren wird der Kreuzweg vom Platz aus gebetet und nicht in der Kirche abgegangen. Wer Zeit, Lust und Interesse hat, den Kreuzweg mal anders auszuprobieren, meldet sich im Pfarramt unter Telefon 06205/9 41 90 an.

Für Menschen, die nicht in die Kirche kommen möchten oder können, liegt das Gebetsheft ab Freitag, 26. März, in der Kirche auf dem Sondertisch bereit und kann mitgenommen werden. zg