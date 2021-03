  Kröten von Tierrettern auf A6 in Sicherheit gebracht

Hockenheim. Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Berufstierrettung Rhein-Neckar: Am Dreieck Hockenheim auf der Überleitung zur A61 Richtung Speyer sind am Donnerstag um 19.40 Uhr einige Kröten auf Wanderung gewesen, das schreibt unser Reporter vor Ort. Auf dem Rückweg von einem Einsatz in Heidelberg, entdeckten die Retter die Kröten auf der A6 bei Hockenheim. Sie informierten die Autobahnpolizei, die die Berufstierrettung dann vor Ort absicherte. Offenbar hatten die Tiere dort überwintert und wollten die Autobahn überqueren, um zu einem See auf der anderen Seite zu kommen. Die Tierrettung sammelte die Tiere auf und neben der Fahrbahn ein und brachte sie auf die andere Seite der Autobahn, wo sie wieder freigelassen wurden. Zahlreiche Kröten wurden aber auf der Fahrbahn bereits von Fahrzeugen überfahren. Am Ende konnten man auch mit der Unterstützung der Tierrettung Unterland fast 100 Erdkröten in dem über drei Stunden andauerten Einsatz retten.

