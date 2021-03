Künstliche Intelligenz und Kryptowährungen sind in vielen Mündern – doch was ist das eigentlich? Kann Künstliche Intelligenz unseren Alltag verändern? Was sind dabei die Gefahren? Kann ich eine Kryptowährung als Geldanlage nutzen? Die Volkshochschule Hockenheim bietet zwei Online-Veranstaltungen, um Antworten auf diese und weitere Fragen zu liefern.

AdUnit urban-intext1

Kryptowährungen, Bitcoins und die Alternativen stellt Hartmut Nehme am Freitag, 16. April, 18 bis 20.30 Uhr, vor. Die Teilnahme kostet 16 Euro. Hartmut Nehme ist auch der Referent, wenn es am Montag, 26. April, von 18 bis 20.30 Uhr um die Frage geht: Was verbirgt sich hinter Künstlicher Intelligenz und wie wird diese unseren Alltag verändern? Der Kurs kostet ebenfalls 16 Euro. Die Kurse werden auf der Plattform Zoom angeboten. Anmeldungen bei der Geschäftsstelle der Volkshochschule telefonisch unter Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de oder auf der Homepage www.vhs-hockenheim.de. vhs