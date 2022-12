Kuci gewinnt Blitzturnier

Hockenheim. Das Monatsblitz Dezember wurde mit zehn Teilnehmern durchgeführt. Der vereinslose Blerim Kuci gewann alle neun Partien. Platz zwei bis vier teilten sich Jürgen May, Jürgen Thier und Julius Elk (alle SV Hockenheim) mit je sechs Punkten. In der Gesamtwertung nach drei Turnieren führt Blerim Kuci mit 28 Wertungspunkten vor Jürgen Thier mit 13 und Jürgen May mit je 11,5 Wertungspunkten.

In der vierten Verbandsrunde musste Hockenheim II in der Landesliga Nord 1 zum Tabellenführer SF Heidelberg und erreichte ein leistungsgerechtes 4:4. Die Punkte holten Jürgen Thier (remis), Prof. Dr. Bernd Straub (remis), Jürgen May (1), Manfred Werk (remis), Gerold Rocholz (remis) und Oliver Weiß (1). In der Bereichsliga Nord 1 spielte Hockenheim III ebenfalls auswärts bei der zweiten Mannschaft der SF Heidelberg und musste eine 2:6-Niederlage hinnehmen. Jeweils einen halben Punkt holten Günter Auer, Markus Riepp, Jan Mersmann und Ramón Hill.

In der Kreisklasse A empfing Hockenheim IV in der Zehntscheune den SC Reilingen II und holte einen 3,5:2,5-Mannschaftssieg. Für Hockenheim waren Gabor Jahnke (1), Marvin Baumgärtner (remis), Phileas Pahle (1) und Julius Elk (1) erfolgreich. Hockenheim V besiegte im Heimspiel der Einsteigerklasse das Team des DJB Steuben Mannheim III knapp aber verdient mit 4,5:3,5. In dem doppelrundigen Wettkampf punkteten Tibor Molnar (1,5), Philipp Blunda (1) sowie Matteo Camilleri (2) für Hockenheim.

Am Freitag, 9. Dezember, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich um 18.30 Uhr im HSV-Restaurant am Ring zur Weihnachtsfeier. Die Jugend feiert eine Woche später. mw