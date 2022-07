Kuci siegt vor Möldner

Das vorgezogene Monatsblitzturnier August der Schachvereinigung 1930 fand doppelrundig mit sechs Teilnehmern statt. Den Tagessieg sicherte sich Jürgen Möldner mit zehn von zehn möglichen Punkten. Platz zwei holte der Neuzugang Jürgen Thier (7,5) vor Dr. Mathias Krause (5,5, alle SV 1930 Hockenheim). In der Gesamtwertung siegte der vereinslose Blerim Kuci mit 74,3 Wertungspunkten vor Jürgen Möldner mit 61,3 und Dr. Mathias Krause mit 47,3 Wertungspunkten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den Ferien findet kein Jugendschach statt. An diesem Freitag, 29. Juli, treffen sich die Erwachsenen um 20 Uhr (Anmeldeschluss) in Altlußheim am Zeltplatz des Blausees, Friedensstraße, wo die dritte Staffel des Kurpfalz-Cups ausgetragen wird. Spielbeginn ist um 20.15 Uhr.

Am Samstag, 6. August, findet das Sommerfest der Schachvereinigung statt. Es beginnt ab 15 Uhr und wird wie in den vergangenen Jahren im Innenhof der Stadtwerke durchgeführt. Anmeldungen nimmt Manfred Werk entgegen.

Mehr zum Thema Schach Hockenheimer Schüler und Senioren können Schach-Pokale nach Hause holen Mehr erfahren Workshops zur Ausstellung Skulptur-Workshop in Schwetzingen - Anmeldung bis Dienstag Mehr erfahren

An den Freitagen 12, 19. und 26. August legt die Schachvereinigung eine Trainingspause ein. Am 26. August wird in Reilingen die vierte Staffel des Kurpfalz-Cups ausgetragen. Am Freitag, 2. September, starten die Erwachsenen um 19.30 Uhr wieder mit dem Spielabend. Der Jugendbereich pausiert bis 16. September. mw