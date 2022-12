Küchenbrand in Karlstraße

In der Karlstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem Küchenbrand in einer Wohnung. Während die Anwohnerin nicht zu Hause war, entzündete sich ein Kühlschrank aus unbekannten Gründen, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Die Feuerwehr Hockenheim war mit vier Fahrzeugen am Einsatzort. Mit der Unterstützung von zwei weiteren Fahrzeugen der Feuerwehr Reilingen konnte ein Trupp das Feuer im Innenangriff schnell unter Kontrolle bringen. Die Wohnung wurde im Anschluss belüftet und der Kühlschrank durch das Fenster entfernt. Personen aus der unterhalb gelegenen Wohnung wurden rechtzeitig evakuiert, so die Feuerwehr. hef

