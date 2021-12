Künstlerin stellt in Andreas Sturms Wahlkreisbüro aus

„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“ Dieses bekannte Zitat von Pablo Picasso ist auch dem Landtagsabgeordneten Andreas Sturm, der kulturpolitischer Sprecher der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion ist, bekannt. Bewusst hatte der Christdemokrat daher seit Einzug in sein Wahlkreisbüro in der Hockenheimer Rathausstraße 2 die Wände der Räumlichkeiten unberührt gelassen.

„Angesichts seiner Größe bietet sich mein Wahlkreisbüro auch für Ausstellungen und Veranstaltungen an. Ich möchte es daher unter anderem interessierten Künstlern ermöglichen, ihre Werke auch in meinem Büro präsentieren zu können. Zudem verfügt das Büro über eine große Glasfront, sodass man auch von außerhalb die Kunstwerke anschauen kann“, erläutert Sturm.

Bei einer Vernissage in Plankstadt, die Mitte Oktober im frisch sanierten Wasserturm der Gemeinde stattfand, war der CDU-Politiker von den Kunstwerken der Hockenheimer Künstlerin Kristin Brümmer, die damals dort ausstellte, begeistert. Sturm und Brümmer kamen miteinander ins Gespräch und seit dieser Woche verleihen Brümmers drei Werke „Aussicht“, „Meer“ und „Eden“ dem Wahlkreisbüro des Parlamentariers einen besonderen Glanz.

Ausdrucksform des Schaffens

Brümmer selbst ist seit vielen Jahren künstlerisch aktiv, seit einiger Zeit konzentriert sie sich auf die Malerei als Ausdrucksform kreativen Schaffens. In ihrem intuitiven Schaffensprozess hat sich die Künstlerin auf abstrakte Werke spezialisiert, bei der sie als Gestaltungsmittel Sand, Asche und Steinmehle in mehreren Schichten benutzt und Emotionen und Erlebnisse in ihre Bilder mit einfließen lässt.

„Es ist sehr schön und ich freue mich darüber, dass mir Kristin Brümmer drei ihrer wunderbaren Kunstwerke, deren Farben und jeweilige Gestaltung mich sehr ansprechen, für mein Büro als Leihgaben zur Verfügung stellt. Es ist mir zudem ein Anliegen, Kunst verstärkt im öffentlichen Raum zu platzieren, um einen leichteren Zugang zur Kunst zu schaffen“, so Sturm.

„Ich glaube daran, dass Farbe und Formen die Seele der Menschen berühren können. Für die Möglichkeit, meine Bilder in den Räumlichkeiten von Herrn Sturm präsentieren zu können und damit mehr Farbe in den Alltag zu bringen, bin ich sehr dankbar“, sagte Kristin Brümmer beim Aufhängen ihrer Arbeiten.

Für den Landtagsabgeordneten Sturm ist „Kunst ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur“: „Der Hockenheimer Kunstverein veranstaltet großartige und sehenswerte Ausstellungen unweit meines Büros. Vielleicht machen diese drei Werke bei dem einen oder anderen auch Lust auf mehr. Leider konnte die Mitgliederausstellung des Kunstvereins aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten.“