Künstliche Intelligenz in der Kinderklinik

Hockenheim. Nach dem erfolgreichen Besuchs des Innotrucks Ende September legte vergangene Woche der „Expedition d Truck“ des Bildungsnetzwerkes „Coaching 4 Future“ einen dreitägigen Tourstopp am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium ein.

Das von Südwestmetall, der Bundesagentur für Arbeit und der Baden-Württemberg-Stiftung finanzierte sieben Millionen Euro teure Gefährt bot den Schüler auf zwei Stockwerken Digitalisierung und Zukunftstechnologien zum Anfassen. Das schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Im „Raum der Technologien“ und anhand spannender Workshops, wie beispielsweise „Mint-Berufe im Wandel: Eine Handy-App programmieren“, wurde den Schülern der siebten bis neunten Klasse auf mediale und anschauliche Weise vermittelt, wie die Digitalisierung die Berufswelt verändert. Ausprobieren und Anfassen sind mithilfe von Tablets und einer sechs Meter breiten Multimediawand ausdrücklich erlaubt. Im Raum der Ideen fanden die Jugendlichen zudem einen Arbeitsbereich, in dem sie Dank multimedialer Unterstützung und ihrer eigenen Kreativität weitere Einblicke in die digitale Arbeitswelt gewinnen konnten.

Sensorik und künstliche Intelligenz in Kinderkliniken? Robotik und Virtual Reality in Fertigungsprozessen? Kein Problem für die Schüler des Gauß-Gymnasiums in ihrer Berufsorientierungsphase. zg

