Hockenheim. Während zahlreiche Ladeninhaber aktuell um das Fortbestehen ihres Unternehmens bangen, wagt die Hockenheimerin Katharina Vetter sich beruflich auf Neuland – und eröffnet einen Tante Emma-unverpackt-Laden inmitten der Stadt. Nachdem die letzten Lieferungen eingetroffen sind und alles fertig vorbereitet ist, münden Wochen voller Arbeit für die 29-Jährige aber auch ihre Familie in der Eröffnung von „Kathis Kaufladen“.

„Ich bin ein Mensch, der viel auf so Ökosachen achtet“, verrät die 29-jährige frischgebackene Ladeninhaberin, dass sie sich schon länger mit Themen wie Nachhaltigkeit und unverpackt beschäftigt habe. Letzteres allerdings finde man aktuell nicht in der Nähe, sondern müsse für einen entsprechenden Einkauf nach Mannheim oder Speyer fahren. So habe sich die junge Frau schließlich die Frage gestellt „warum nicht selber machen?“. Nach ersten Recherchen und der Entscheidung, tatsächlich selbst ein solches Projekt für Hockenheim in Angriff nehmen zu wollen, gestaltete es sich zunächst schwierig, die passenden Verkaufsräume zu finden und doch waren sie mit dem Freiwerden des kleinen Lädchens in der Schwetzinger Straße 10 schließlich da. Mit der Gewerbeanmeldung Anfang November letzten Jahres konnte die Sache dann endgültig „in trockene Tücher“ gebracht werden. Finanziert wird die Ladeneröffnung aus eigenen Mitteln, sodass es mit der Umsetzung auch direkt losgehen konnte.

Zu kaufen geben wird es zum einen unverpackte Ware, auch Schüttgut genannt, wie Nudeln, Reis, Bohnen, Müsli, Mehl und einiges mehr sowie zum anderen umweltfreundliche Produkte insbesondere aus dem Bereich Drogerieartikel: Neben Zahnputztabletten und -pulver zählen dazu auch festes Shampoo, Waschmittel und Seife, bis zu hundertfach waschbares Küchenpapier aus Bambus sowie Ohrenstäbchen und Zahnbürsten aus demselben Material. Mit Büchern zu den Themen plastikfrei und Nachhaltigkeit sowie Wonig, einem veganen Honigersatz, und verschiedenen individuell abfüllbaren Ölen ergänzt Katharina Vetter ihr Angebot.

Etwa 95 Prozent der in Kathis Kaufladen angebotenen Waren hat die junge Frau selbst ausprobiert und kann so auch entsprechend beraten. Wer unverpackte Lebensmittel kaufen möchte, bringt dazu von zuhause leere, verschließbare Behälter beispielsweise aus Glas mit, die dann vor Ort sowohl vor als auch nach dem Befüllen gewogen werden. Bezahlt wird also nur die Ware selbst, wie Katharina Vetter versichert.

Wer ohne Gefäß in den Laden kommt, kann vor mit dem Einkauf Gläser und Flaschen erwerben, zudem sollen per „von Kunden, für Kunden“-Korb nicht mehr benötigte Gefäße weitergegeben werden können. Diese landen zunächst in der Spülmaschine und werden dann zur Wiederverwendung angeboten.

Positives Feedback erhalten

Dass die Umsetzung eines unverpackt-Ladens in Schwetzingen vor nicht allzu langer Zeit bereits in der Fundraisingphase daran scheiterte, dass sich nicht genügend Unterstützer fanden, sieht Katharina Vetter in Bezug auf ihr eigenes Projekt gelassen: „Es gibt viel positives Feedback und ich bin guter Dinge“. Vielleicht zahlt sich gerade der Mut zum einfach mal Ausprobieren aus, einiges an positiver Rückmeldung gab es auch in den sozialen Medien bereits. Bleibt zu hoffen, dass das Angebot dann auch tatsächlich angenommen wird, auch diese Sorge wird bei Facebook von Anhängern der Idee thematisiert.

Dass die Eröffnung mitten in die Coronapandemie fällt, sieht Katharina Vetter teils als Vorteil, an manchen Stellen aber auch als Nachteil an: „Einerseits ist wahrscheinlich weniger los“ – haben doch beispielsweise die nebenanliegenden beiden Friseure aktuell geschlossen, sodass diese Laufkundschaft wohl zunächst einmal ausbleibt. Gleichzeitig hofft Katharina Vetter auf die Neugierde der Hockenheimer, denn die sind nun „vielleicht eher zuhause und haben Langeweile“.

Bei der Umsetzung ihres Projektes unterstützt wurde die 29-jährige Bürokauffrau, die zuletzt im Autohaus im Service arbeitete, wo sie beispielsweise Rechnungen schrieb, vor allem von ihren Eltern und ihrem Bruder Florian. Während Mama Gabriele Vetter „von Anfang an voll auf meiner Seite stand“, sei Papa Manfred Vetter „anfangs noch etwas skeptisch“ gewesen. Beim Bau der Ladeneinrichtung zeigte er dennoch vollen Einsatz und schuf gemeinsam mit seinem Sohn diverse Regale und Konstruktionen für die Silos, denen die beiden mithilfe des Flambierens eine edle Optik verliehen. Väterliche und brüderliche Manneskraft war auch beim Verräumen der ersten Lebensmittellieferungen gefragt. Denn die müssen natürlich irgendwie verpackt sein, um in den Verkauf zu gelangen. Da die Verpackung möglichst umweltfreundlich, plastikfrei und müllarm sein soll, setzt die Bohlsener Mühle als Lieferant des Schüttgutes auf Papier und Großverpackungen: Bei teilweise 25 Kilogramm-Säcken ist dann doch etwas Kraftanstrengung erforderlich bis alles an Ort und Stelle ist.

Familie hilft tatkräftig

Im Laden werden die losen, überwiegend aus biologischem Anbau stammenden Lebensmittel in Edelstahleimern, den sogenannten Hobbocks, aufbewahrt. Bei einer Infektions- und einer Lebensmittelhygieneschulung hat Katharina Vetter sich unter anderem in Bezug auf die richtige Lagerung ihrer Waren fit gemacht, sodass hier nichts schiefgehen kann. Ansonsten setzt sie auf Ausprobieren, mit einer Mitstreiterin aus Bayern, die vor zwei Monaten einen unverpackt-Laden eröffnete, tauscht sie sich zudem regelmäßig aus und hofft, vom kleinen, aber feinen Vorsprung profitieren zu können. Abgerundet wird das Warenangebot durch frische, regionale Produkte wie Eier vom Hockenheimer Geflügelhof Janson sowie saisonales Obst und Gemüse vom Bauernhof Gieser in Oftersheim.

Geöffnet hat Kathis Kaufladen ab Montag, 18. Januar, von montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Stemmen möchte Katharina Vetter die Arbeit zunächst komplett alleine. Je nachdem wie sich der Laden entwickelt, hat sie mit ihrer Mutter bereits über eine Teilzeitanstellung gesprochen.

Am Eröffnungstag gewährt Kathis Kaufladen allen Kunden zehn Prozent Nachlass auf das Schokoladensortiment. Je nach Andrang bleibt zudem sicher Zeit für das eine oder andere Gespräch, denn auch damit wirbt Katharina Vetter auf ihrer Homepage, entspanntes Einkaufen ohne Gehetze und genervte Verkäufer eingeschlossen.