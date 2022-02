Ein deutliches Zeichen für Zusammenhalt und Demokratie auch im dritten Jahr der Pandemie setzte die Veranstaltung, zu der am Dienstagabend rund 60 Menschen an die Zehntscheune kamen. Die Zusammenkunft auf Einladung der Ortsvereine von Bündnis90/Die Grünen und der SPD gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde stand für Solidarität mit denen, die in der Corona-Krise besonders gefordert

...