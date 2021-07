Kunst in den Tagesablauf integriert

Region. Die Musikschule möchte alle Eltern der zukünftigen Erstklässler in den Gemeinden Altlußheim, Hockenheim, Neulußheim und Reilingen daran erinnern, dass auch in diesem Jahr Musikwerkstatt-Kurse für Erstklässler angeboten werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Musikwerkstatt handelt es sich um ein fundiertes musikalisches Zusatzangebot, dass den Kindern auf eine spielerische und unterhaltsame Weise musikalische Grundlagen näherbringen möchte.

Sie erleben im Rahmen einer spannenden Piratengeschichte viele musikalische Abenteuer, entdecken dabei Noten, Rhythmus, lernen den Klang von verschiedenen Instrumenten kennen und tauchen in die bunte, fantasievolle Welt der Musik ein. Teilnehmen können alle interessierten Kinder, mit oder ohne musikalische Vorbildung.

Die Musikwerkstatt beginnt im Oktober eines jeden Jahres. Sie findet in den Randstunden des Schulunterrichts in der jeweiligen Grundschule statt (1. oder 6. Stunde) und bietet insbesondere berufstätigen Eltern eine gute Möglichkeit, den Musikunterricht in den Tagesablauf, ohne zusätzlichen Zeitaufwand, zu integrieren. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro im Monat sowie einmalig 19,50 Euro für das Unterrichtsbuch und die Mappe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anmeldeunterlagen werden den Eltern bei der Schulanmeldung ausgehändigt, es können die regulären Anmeldeformulare der Musikschule (zu finden auf der Homepage der Musikschule) verwendet werden.

Die Aufnahme in die Kurse erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Diese sollten direkt an der Musikschule abgegeben werden. zg