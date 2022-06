Kuranlagen und Museum

Hockenheim. Die Gruppe „ab 50 aktiv“ versuchte in den zwei Jahren der Pandemie immer wieder, Kontakte zu ihren Wegbegleitern bei kleinen Exkursionen aufzunehmen. Es sei bis jetzt sehr schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen, teilt die Gruppe in einer Pressemeldung mit. Nach dem Besuch der Eremitage wollte die Gruppe nach Baden-Baden, was aber zu kurzfristig geplant gewesen sei und somit haben verschoben werden müssen. Einen zweiten Anlauf startet die Gruppe am Mittwoch, 29. Juni. Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Bahnhof in Hockenheim.

In Baden-Baden haben die Ausflügler Zeit zur freien Verfügung, um die Stadt, die Kuranlagen, den Rosengarten und das Frieder-Burda-Museum zu erkunden. Der Tagesausklang findet im Rebland in Varnhalt in den Weinbergen mit Blick über die Rheinebene statt. Alle Interessierten sind willkommen.

Anmeldung nimmt am Mittwoch, 15. Juni, Ortrud Weibel, Telefon 06205/66 16, entgegen. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 10. August, mit einer Führung bei Eisen und Stahl in Mannheim geplant. zg

