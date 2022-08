Kurpfalz-Cup in Reilingen

Die vierte Staffel des Kurpfalz-Cups wird am Freitag, 26. August, um 20.15 Uhr in Reilingen ausgetragen. Anmeldeschluss ist um 20 Uhr. Gespielt wird im Hof oder in der Scheune bei Thomas Bareiß, Graf-Zeppelin-Straße 10. In Hockenheim gibt es an diesem Freitag keine Schachaktivitäten. Die Erwachsenen starten am Freitag, 2. September, um 19.30 Uhr wieder mit dem Spielabend. Am Freitag, 9. September, findet um 19 Uhr in der Zehntscheune der Freundschaftskampf gegen den SSC Altlußheim statt.

Für Samstag, 10. September, lädt der SC 1922 Ketsch bei den Aktivitäten zum 100-jährigen Vereinsbestehen zu einem Schnellschach-Jubiläumsturnier ein. Spielbeginn ist um 10 Uhr (Anmeldeschluss 9.30 Uhr) in der Rheinhallengaststätte. Das erste Training im Jugendbereich beginnt nach den Ferien am Freitag, 16. September. zg/mw