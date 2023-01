Hockenheim. Aufgrund eines technischen Defekts muss das Kursbecken im Aquadrom diese Woche geschlossen bleiben, teilt die Stadtverwaltung mit. Da dadurch einige Schwimmkurse in andere Becken verlegt werden müssen, stehe die Leitung des Aquadroms derzeit in engem Kontakt mit den Kursleitern und teile die Änderungen rechtzeitig mit. Das Kursbecken stehe voraussichtlich in der kommenden Woche wieder zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung.

