Kurse für alle Spielstärken

Der Tennisclub präsentiert während der „Hockenheimer Tenniswochen“ von Freitag, 6. Mai, bis Sonntag, 16. Mai, Interessierten die Tennisanlage, die zehn Freiplätze und eine Halle umfasst. Diese sind in das malerische Gelände der ehemaligen Landesgartenschau eingebettet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der „Tenniswochen“ steht der Vorstand Besuchern für umfassende Informationen zur Verfügung. Eine Mitgliedschaft kann in dieser Zeit zu deutlich vergünstigten Konditionen erworben werden. Für die jüngsten Gäste werden in der Ballschule Sommerkurse und Schnupperkurse für Jugendliche angeboten. Zum Einstieg oder Wiedereinstieg in den Tennissport werden zudem spezielle „Tennis-Xpress-Kurse“ durchgeführt. Erwachsene werden bei der Integration in Spielgruppen, Breitensportgruppen oder Mannschaften intensiv unterstützt.

Für Jugendliche bietet zudem die Tennisschule Marian Voinea auch Gruppen- und Einzeltrainings für alle Altersgruppen und Spielstärken an. hee

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Weitere Infos gibt es unter www.tc-hockenheim.de