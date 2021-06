Kurse in der vhs.cloud

Die vhs.cloud ist die Lernplattform für Volkshochschulen in Deutschland. Sie wird vom Deutschen Volkshochschul-Verband betrieben und steht allen Volkshochschulen zur Verfügung. Ganz neu nun auch bei der Volkshochschule Hockenheim.

Ab sofort kann die VHS Hockenheim in der vhs.cloud „virtuelle“ Kurse einrichten. Dabei kann es sich um Kurse handeln, die Präsenzkurse um einige Online-Angebote ergänzen oder auch um Kurse und Vorträge, die überwiegend ausschließlich online durchgeführt werden.

Mit der vhs.cloud haben die Kursteilnehmer automatisch Zugriff auf vhsintern und die dortigen Materialien. Nach dem Login kann man über seinen eigenen Schreibtisch zu vhsintern wechseln.

Die VHS Hockenheim veranstaltet am Montag, 14. Juni, von 17.30 bis 18.30 Uhr in der VHS, Heidelberger Straße 16 a, ein Einführungsseminar in die vhs.cloud. Die Teilnahme ist begrenzt und kostenlos.

Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Voraussetzung für die Teilnahme ist allerdings, dass man geimpft, genesen oder getestet ist (Corona-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden).

Auskunft und Anmeldung: VHS-Geschäftsstelle, Heidelberger Straße 16 a, 68766 Hockenheim, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de. vhs

