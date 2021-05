Ladung ungesichert - Holzstück kracht auf Auto

Hockenheim. Ein großes Holzstück hat das Auto einer 30-Jährigen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Donnerstag um 14.20 Uhr auf der Talhausstraße in Höhe der Einmündung Duttweiler Straße unterwegs, als das Holzteil vom Anhänger eines Pkw vor ihr herunterflog. Es beschädigte die Front ihres Wagens. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben rund 500 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige wegen mangelnder Ladungssicherung. Außerdem ist der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet sie, sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Immer wieder kommt es vor, dass Lastwagen oder Pkw mit Anhänger Ladung verlieren und damit andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Daher gibt die Polizei folgende Tipps zur Ladungssicherung und zum Fahren mit Anhängern:

Prüfen Sie, ob Sie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Ziehen des entsprechenden Anhängers sind.

Beachten Sie die zulässige Anhängerlast, Zuladung und Stützlast. Letzteres ist die Last, die auf die Anhängerkupplung drückt. Um sie zu verringern laden Sie schwere Sachen nach unten und in die Nähe der Achse.

Sichern sie die Ladung so, dass sie bei einer Vollbremsung oder einem Ausweichmanöver nicht verrutscht oder gar herunterfliegt und damit andere Verkehrsteilnehmer und Sie selbst gefährdet. Benutzen Sie dazu beispielsweise Netze oder Gurte.

Denken Sie daran, Ladung, die über den Anhänger hinausragt, mit einer roten Fahne zu kennzeichnen.