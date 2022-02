Ländergrenzen zerschneiden einstiges Kernland Europas

Hockenheim. Die Volkshochschule veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatgeschichte Hockenheim und im Kontext des Jubiläums „125 Jahre Stadtrechte“ sowie „20 Jahre Große Kreisstadt“ am Dienstag, 22. März, um 19 Uhr im großen Saal der Stadthalle einen Vortrag zum Thema „Vom kurpfälzischen Dreiländereck zur Metropolregion Rhein-Neckar – Über das Zusammenwachsen des Rhein-Neckar-Raums“. Referentin ist Dr. Andrea Hoffend. Die Moderation übernimmt Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kein anderes deutsches Ballungsgebiet ist so von Ländergrenzen durchschnitten wie der Rhein-Neckar-Raum: Seit dem Untergang der alten Kurpfalz vor 200 Jahren sieht sich die Region ins enge Korsett eines Dreiländerecks gepresst, vom einstigen „Kernland Europas“ ist sie – politgeografisch betrachtet – zur Peripherie geworden. Auf wirtschaftlichem wie auf kulturellem Terrain hat die künstliche Grenzziehung lange Zeit gravierende Nachteile verursacht. Schon in der Weimarer Republik gab es deshalb Bestrebungen, zu verbindlicheren Formen grenzüberschreitender politischer Zusammenarbeit oder gar zu einer Verschiebung der Ländergrenzen zu gelangen. In ihrem Vortrag zeichnet die Zeithistorikerin Dr. Andrea Hoffend diesen spannenden Weg hin zu einer Entgrenzung der Rhein-Neckar-Region anhand zahlreicher Bilder und Dokumente nach.

Die Teilnahme ist kostenlos. Voranmeldung bei der VHS ist unbedingt erforderlich bei der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de oder auf der Homepage www.vhs-hockenheim.de. vhs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2