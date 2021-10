Region. Der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Schwetzingen, Andreas Sturm, bietet Interessierten aus dem Wahlkreis die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren. Bewerber können Unterlagen per E-Mail an andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de oder per Post an Wahlkreisbüro Andreas Sturm MdL, Rathausstraße 2, 68766 Hockenheim, senden. Weitere Informationen unter Telefon 06205/3 64 05 71. zg

