Einen Martinszug in der katholischen Kirche St. Georg hat es in der Geschichte des 11. Novembers wohl auch noch nicht gegeben. Nach der Corona-bedingten Absage des klassischen Zugs durch die Kolpingfamilie stieß das Angebot eines Laternengottesdiensts mit der anschließenden Möglichkeit, individuell zu insgesamt sieben Stationen in der Stadt zu ziehen, auf große Resonanz, berichtet

...