Lauf zum Königstuhl

Die ASG Triathlon Hockenheim lädt ihre Mitglieder und Freunde am Samstag, 4. März, zum Lauf auf den Heidelberger Hausberg ein. Die Strecke führt über 25 Kilometer vom Motodrom, über Walldorf und Nußloch hinauf zum Königstuhl. Anfangs wird in zwei Gruppen gelaufen. Das Lauftempo der schnelleren Gruppe ist in der Ebene mit fünf bis sechs Minuten pro Kilometer vorgesehen, die zweite Gruppe läuft die ersten Kilometer eine Minute langsamer. Am Feuerwehrhaus in Nußloch wird eine Verpflegungsstelle eingerichtet. Fleißige Helfer werden die Teilnehmer mit Tee, Kuchen, Energieriegeln und Bananen versorgen. Wer möchte, kann auch erst dort starten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Strecke führt von Nußloch über einen 13 Kilometer langen, sechs- bis zehnprozentigen Anstieg hinauf zum Königstuhl. Die Erfahrung zeigt, dass sich an den Steigungen die Gruppen neu finden und in unterschiedlichem Tempo den Berg angehen. Auf dem höchsten Punkt, in 567 Meter Höhe, erwartet die Teilnehmer die zweite Verpflegungsstelle.

Der Bus bringt alle anschließend wieder nach Hockenheim zurück. Es wird empfohlen, sich trockene Kleidung für die Rückfahrt, mitzunehmen. Gastläufer sind ebenfalls willkommen, ausreichende Kondition wird allerdings vorausgesetzt. Start ist um 9 Uhr am Parkplatz auf der Ostseite der Continental Brücke, direkt an der Südtribüne des Motodroms. Aufgrund der stark gestiegenen Kosten ist in diesem Jahr erstmals eine Teilnahmegebühr von 15 Euro zu entrichten. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 19. Februar. Die Anmeldung ist ausschließlich per E-Mail an asgkoenigstuhllauf@t-online.de möglich. Danach erfolgt die Mitteilung über die Bezahlung, die dann zeitnah erfolgen muss. ska

Mehr zum Thema Volksevent Vorfreude auf Schwetzinger Spargellauf - Anmeldung startet im Februar Mehr erfahren Leserbrief Nichts gelernt Mehr erfahren

Info: Kurzfristige Ablaufänderungen werden bekannt gegeben unter www.asgtria-hockenheim.de