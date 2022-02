Laufereignis soll zum Festival werden

Das erste Rennen der neuen Saison auf dem Hockenheimring fällt garantiert nicht durch seine Geräuschkulisse auf. Beim zweiten Lauf der Ring Running Series, die im vergangenen Herbst ihre Premiere auf der Grand-Prix-Strecke erlebte, gehen am Samstag, 19. März, gut 1000 Läufer auf die Halbmarathondistanz. Die doppelte Distanz können die Teilnehmer beim letzten Event des Jahres auf dem Ring zurücklegen: Der erste Marathon ist auf Sonntag, 27. November, terminiert. Im Interview stellt Projektleiter Björn Steinmetz die Planungen und Perspektiven für die Zukunft vor.

Wie ist aktuell der Stand der Anmeldungen für den zweiten Halbmarathon?

Anmeldungen und Bedingungen Die Anmeldung ist bis 12. März ausschließlich online unter www.ringrunningseries.com/anmeldung möglich. Die Teilnahmegebühren betragen für den Halbmarathon 59 Euro, für die Kombinationswertung mit dem Herbstlauf am 27. November 109 Euro. Veranstalter ist die MSM Masters, Swim & More GmbH, Am Sonnenhof 12, 82335 Berg, alle Infos unter www.ringrunningseries.com. Die Zeitmessung erfolgt über einen in der Startnummer integrierten Transponder, das Zeitlimit liegt bei drei Stunden. Das Ringgelände wird um 11 Uhr geöffnet, der erste Start erfolgt um 13 Uhr, der letzte um 15 Uhr, Zielschluss ist um 18 Uhr. Die Teilnehmer erhalten abhängig von ihrer bei der Anmeldung angegebenen erwarteten Zielzeit eine Startnummer sowie ein bestimmtes Zeitfenster. mm

Björn Steinmetz: Es sieht ganz gut aus, mit fast 500 Anmeldungen bisher sind wir sehr zufrieden. Wir rechnen wieder mit rund 1000 Teilnehmern.

Würde die Veranstaltung auch wesentlich mehr Läufer vertragen, ohne dass die Qualität leidet?

Steinmetz: Wir könnten auch doppelt so viele Teilnehmer aufnehmen, allerdings müssen wir immer auch die Gesamtsituation betrachten. Das Thema Covid-19 ist immer noch in den Köpfen der Menschen. Deswegen gehen wir ja auch auf den Ring, wo wir den Lauf sicher durchführen können. Ich bin zuversichtlich, wenn wir am 19. März ein sicheres Event abwickeln können, wird die Begeisterung steigen und wir haben beim nächsten Mal mehr Teilnehmer. Aber die Menschen sind noch unsicher, es gab viele Absagen in der Eventbranche in den vergangenen zwei Jahren.

Welche Erfahrungen aus der Premiere fließen in die Organisation der nächsten Ausgabe ein?

Steinmetz: Wir haben am 17. Oktober sehr gute Erkenntnisse gewonnen, was den operativen Ablauf angeht. Unser Team kennt jetzt den Ring als Veranstaltungsfläche und wir sind mit Jochen Nerpels Team im Austausch, was wir optimieren können. Da geht es zum Beispiel um Laufwege oder Aufbauarbeiten. Wir fragen uns, wie wir den Athleten ein noch besseres Event anbieten können. Wobei man sagen muss, dass wir auf einem sehr hohen Niveau eingestiegen sind. Daher wird es nicht gerade wahnsinnig viele Veränderungen geben.

Hätten Sie ein Beispiel für ein Detail, das Sie verbessern möchten beim zweiten Durchgang?

Steinmetz: Wie haben die Standorte der Mobiltoiletten optimiert. Ausdauersportler fragen immer wieder, wie sie ihren Toilettengang während des Wettkampfs erledigen können. Wir werden alle 500 Meter auf der Laufstrecke Toiletten positionieren, um das sicherzustellen.

Hat sich am Marketing etwas verändert?

Steinmetz: Wir haben eine Kooperation abgeschlossen mit der bekannten Läuferin Sabrina Mockenhaupt, die schon an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilgenommen hat. Sie wird das Ereignis in ihrer Community pushen. Es geht immer wieder darum, das Thema Breitensport zu aktivieren, Menschen auf den Ring einzuladen.

Wo kommen die Läuferinnen und Läufer her?

Steinmetz: Wir werden wieder ein nationales Feld haben, aber wir konzentrieren uns nach wie vor auf das Breitensportthema. Es werden ein, zwei Eliteläufer kommen, jedoch deshalb, weil sie hier am Ring die Möglichkeiten haben, schnelle Zeiten zu laufen. Wir wollen den Hockenheimring als Breitensportareal für den Ausdauersport ausbauen.

Wie war der Einzugsbereich der Premiere im Oktober laut Auswertung der Anmeldungen?

Steinmetz: Generell kann man sagen, der Einzugsbereich umfasst einen Radius von 50 Kilometern um Hockenheim. Wir hatten aber auch Starter aus Frankfurt, Wiesbaden und Stuttgart, den Ballungszentren für den Ausdauersport. Nachdem der Frankfurt-Halbmarathon wegen Corona abgesagt wurde, dürfen wir vermutlich viele Gäste von dort am Ring begrüßen.

Gibt es Änderungen bei den Zuschauerregelungen oder Eintrittspreisen, die vereinzelt kritisiert worden waren?

Steinmetz: Da wir unter den gleichen Corona-Regeln wie beim ersten Mal arbeiten müssen, wird es da keine Änderungen geben. Die Eintrittspreise von 8 Euro sind eher eine Aufwandsentschädigung für die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um die Auflagen zu erfüllen, die uns von behördlicher Seite richtigerweise gemacht werden. Wir hatten 500 bis 600 Zuschauer. Wenn die Auflagen wegfallen, werden wir die Eintrittsgelder abschaffen. Im Augenblick können wir es uns nicht leisten, 20 Mitarbeiter zu beschäftigen, die die Einhaltung der Regeln sicherstellen, ohne das refinanzieren zu lassen.

Wie wird das Bundle-Paket angenommen, das Startplätze für beide Läufe zum Sonderpreis beinhaltet?

Steinmetz: Wir haben erfreulicherweise schon viele Buchungen für das Spätjahrsevent. Wir planen auch eine Sonderwertung für regelmäßige Teilnehmer – vielleicht nennen wir sie „Kilometerfresser“, das steht noch nicht fest. Denn wir wollen das Thema ja mehr zu einem Festival ausbauen mit Rahmenprogramm. Am 1. Advent bietet sich zum Beispiel etwas Stimmungsvolleres an.

Info: Bilder der Ring-Running-Premiere: www.schwetzinger-zeitung.de