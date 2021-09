Lauftreffanfänger haben trotz Regens Spaß

Hockenheim. Sichtlich erfreut über die große Resonanz zeigte sich der Sportliche Leiter der ASG, Pedro Leischwitz, bei der Begrüßung der Lauftreffanfänger, die allesamt geimpft oder genesen waren. Nachdem sich der Lauftreffleiter als erfahrener Marathonläufer und Triathlet vorgestellt hatte, wollte er natürlich die Motivation der Teilnehmer erfahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In erster Linie machen es die meisten für ihre Gesundheit oder um nach einer überstandenen Corona-Infektion wieder fit zu werden“, erfuhr Leischwitz bei der Befragung. Aber auch um „etwas schneller zu werden“, „etwas abzunehmen“, beim Hockenheimringlauf teilzunehmen oder „die Ausdauer zu trainieren“, waren weitere Motivationsgründe der Teilnehmer. „Ausdauer bedeutet über eine möglichst lange Zeit eine bestimmte Laufgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten, ohne vorzeitig zu ermüden und so schnell wie möglich wieder zu regenerieren ohne am nächsten Tag den berühmt berüchtigten Muskelkater zu bekommen“, erklärte der Trainer.

Nicht zu warm anziehen

„Das Wichtigste beim Laufen sind eigentlich die Schuhe, um eine Verletzung vorzubeugen, eine Pulsuhr muss nicht unbedingt sein, man wählt sein Lauftempo so, dass man sich während des Laufens noch gut unterhalten kann“, ergänzte Leischwitz während der Einweisung, in der es zu regnen begann. „Man sollte auch nicht zu warm angezogen sein, ein leichtes Frösteln am Anfang ist kein Problem“, gab der Trainer weitere Tipps.

Der einsetzende Regen konnte die Läuferschar nicht davon abhalten, sich mit einem gemächlichen Walkingschritt in Bewegung zu setzen, bevor man nach 500 Metern in den lockeren Laufschritt überging. Nach zwei weiteren Lauf- und Gehblocks war nach genau vier Kilometern das Ziel am Conti-Kreisel wieder erreicht. Zum Abschluss standen Stretching-Übungen auf dem Plan, bevor sich die klitschnassen Teilnehmer freudestrahlend verabschiedeten. „Weitere Anfänger oder Wiedereinsteiger sind natürlich auch an den nächsten Samstagen willkommen, allerdings nur für Geimpfte oder Genesene die die 2G-Regel beachten“, betont der Lauftreffleiter. Auskünfte erteilt Pedro Leischwitz unter Telefon 06205/18225 oder per Mail an p.leischwitz@web.de. cry

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2