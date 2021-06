Le-Pen-Partei in Commercy auf Rang drei

Beim zweiten Wahlgang zu den Regionalparlamenten in Frankreich hat sich am Sonntag in Hockenheims Partnerstadt Commercy die Liste des Vereinigten Zentrums und der Rechte (LUCD) mit 37,97 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Auf dieser von Jean Rottner angeführten achtköpfigen Liste kandidierte auch Commercys Bürgermeister Jérôme Lefèvre, teilen die Frankreichkenner Helene und Alfred Rupp in einer Pressemeldung mit.

Die Liste der Vereinigten Linken mit den Umweltschützern (LUGE) holte 31,54 Prozent, die Liste der rechtsextremen Nationalen Sammlung (LRN) von Marine Le Pen 24,16 Prozent und die Verschiedenen Rechten (LDVC) 6,33 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,92 Prozent.

Interessant sei das Ergebnis in der Region Grand Est, zu der Commercy gehört. Hier gewann wie in Commercy die Liste des Vereinigten Zentrums und der Rechte (LUCD) von Jean Rottner (er ist seit Oktober 2017 Präsident des Regionalrats von Grand Est) mit 40,30 Prozent. Die rechtsextreme Nationale Sammlung (LRN) kam auf 26,30 Prozent, die Liste der Vereinigten Linken mit den Umweltschützern (LUGE) auf 21,22 Prozent und die Verschiedenen Rechten (LDVC) holten 12,17 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 30,24 Prozent. zg