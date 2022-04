"Leben am Café Eck" in Hockenheim liegt im Zeitplan

Im Juni vergangenen Jahres war der Spatenstich für das Projekt „Leben am Café Eck“ in der Schwetzinger Straße 97. Im Juli rollten die Bagger an, jetzt ist der größte Teil der Tiefgarage fertig, in zwei Bauabschnitten wurde bereits mit dem ersten Geschoss angefangen. Bis Ende Juli soll der Rohbau stehen, erklärt Projektentwickler Adrian Mast aus Sandhausen bei einem Baustellenbesuch unserer Zeitung.

Auf dem Areal des ehemaligen Renault-Autohauses entsteht ein Ensemble aus drei Mehrfamilienhäusern mit 40 barrierefreien Wohneinheiten, Café und Tiefgarage. Die Gebäude sind zum Innenhof ausgerichtet und erstrecken sich über drei Geschosse plus Penthaus.

Die Gliederung folgt dem Ansatz „Vielfalt in der Einheit“ – so steht es im Exposee der Firma Projektform Mast. Das Angebot an Eigentumswohnungen reicht vom 2,5-Zimmer-Appartement bis zur großzügigen 4,5-Zimmer-Wohnung. Die Gebäude zeigen eine moderne und transparente Architektur mit großen und aufbrechenden Glasfassaden. Durch die besondere Anordnung der Häuser entsteht im Gartenraum „eine grüne Oase der Kommunikation“.

Alle Wohnungen sind barrierefrei mit dem Aufzug von der Tiefgarage bis ins Penthaus zugänglich. Wohn- und Essbereich sowie Schlafzimmer haben Parkettboden. Alle Wohnungen verfügen über Balkon oder Terrasse und Kellerraum sowie Bäder mit bodenebenen Duschen und optionaler Badewanne. Das Mauerwerk wird mit Gasbetonstein mit sehr guten wärmedämmenden Eigenschaften oder alternativ mit frost- und witterungsbeständigem Kalkstein ausgeführt.

Langfristige Verträge helfen

Das Bauvorhaben sei im Zeitplan, trotz Corona und Materialknappheit im Baugewerbe, meint Mast. Man habe durch langfristige Verträge mit Lieferanten vorgesorgt. Nach Ostern ist ein zweiter Bautrupp eingesetzt, sodass fast 40 Mann auf der Baustelle tätig sind. Im August soll Richtfest sein für das „richtungsweisende grüne Projekt für die Rennstadt“.

An der Schwetzinger Straße wird ein Café geschaffen. Die Umsetzung des rund 13 Millionen Euro teuren Projekts erfolgt durch das Bauunternehmen Streib aus Mannheim. Bauherr und Investor ist die Firma Nagel und Rerich Wohnungsbau GbR aus Eppelheim. Rund 80 Prozent der Wohnungen seien bereits verkauft, freut sich Mast und verweist auf das Online-Exposè mit den Grundrissen für „ein modernes, generationsübergreifendes Wohnen“.

Der Projektentwickler betont das gute Verhältnis mit den Nachbarn des Geländes in der Schwetzinger Straße 97 während der Bauarbeiten. Hinzu komme die großartige Unterstützung durch die Stadt. Die Zusammenarbeit bei dem Vorzeigeprojekt sei hervorragend. Vor vier Jahren war der erste Kontakt mit der Verwaltung zustande gekommen. Im Juli 2019 hatte der Gemeinderat das vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren gestartet, im Mai 2020 dem Abschluss des Durchführungsvertrages über die Bebauung der Flurstücke zugestimmt. Die Gebäude des ehemaligen Autohauses waren im Frühjahr 2021 abgerissen worden. Das neue Gebäudeensemble „Leben am Café Eck“ soll im März 2023 bezugsfertig sein.

