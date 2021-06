Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schwetzinger Straße - Auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses entstehen 40 Wohneinheiten / Zusammenarbeit gelobt „Leben am Café Eck“ in Hockenheim nimmt Gestalt an

So wird das Gebäudeensemble mit 40 Wohnungen unterschiedlicher Größe einmal aussehen. © Projektform