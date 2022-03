Leichter mit dem Rad zum Zug kommen

Hockenheim. Wer in Hockenheim mit dem Rad zum Bahnhof fährt, kann sich ab sofort über mehr Stellplätze freuen: Die Stadt hat gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) eine moderne Abstellanlage direkt am Bahnhof Hockenheim eröffnet. 307 neue Fahrradparkplätze stehen dort in Doppelstock- und Reihenbügelanlagen zur Verfügung. Teilweise sind sie auch überdacht, teilt die Sadtverwaltung in einer Pressemeldung mit.

Die Stellplätze sind aus der Bike+Ride-Offensive entstanden, bei der die DB zusammen mit den Kommunen mehr Platz für Fahrräder an Bahnhöfen schafft. „Wer Bahn und Fahrrad kombiniert, ist besonders umweltfreundlich unterwegs“, sagt Matthias Kleinau, Teamleiter Produktionsvorbereitung und Produktionssteuerung vom Bahnhofsmanagement Mannheim. „Daher unterstützen wir das klimaschonende Zusammenspiel der beiden Verkehrsmittel, wo es nur geht. In Hockenheim können Radfahrende ihr Fahrrad nun sicher und geschützt direkt am Bahnhof abstellen.“

Sicherer Schutz vor Wettereinfluss

„Es ist großartig, dass durch die neuen Fahrradstellplätze, die Attraktivität des Bahnhofes gesteigert werden konnte. Auch bin ich mir sicher, dass nun mehr Menschen die Kombination Fahrrad und Bahn nutzen werden, der Umwelt zuliebe“, ergänzt Oberbürgermeister Marcus Zeitler. „Die neue Anlage bietet nun einen erstklassigen und sicheren Schutz vor Witterungseinflüssen, des Weiteren wurden auch die Abstellmöglichkeiten qualitativ optimiert“, ergänzt der Oberbürgermeister. Die neue Fahrradabstellanlage befindet sich direkt am Bahnhof, rechts des Bahngebäudes und in unmittelbarer Gleisnähe, sie bietet auf einer zusammenhängenden Fläche eine große Auswahl an überdachten Abstellmöglichkeiten.

Sehr viele Pendler kommen per Rad zum Bahnhof, er sei ein Dreh- und Angelpunkt, das habe sich bei der Sperrung der Fahrradabstellanlage vor deren Rückbau gezeigt, sagte Marcus Zeitler im Dezember bei der Vorstellung der Arbeiten. Eine Zählung ergab 250 Räder pro Tag, hatte Stefanie Simonis von der Stadt- und Umweltplanung des Rathauses damals erklärt. Dem Bahnhofsvorplatz steht noch eine Umgestaltung bevor. zg/mm

