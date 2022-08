Lena, Elias, Mick und Jasmin liegen ganz vorn

Hockenheim. Der TTC 1932 Hockenheim hat in der Kooperation mit den Hockenheimer Grundschulen beim Tischtennis-Abschlussturnier die Sieger ermittelt. Die Kinder wurden nach Alter und Fertigkeiten in Gruppen eingeteilt. Neben Geschicklichkeitsspielen mit Schläger und Ball stand auch das Spiel an der Platte auf dem Programm.

In der ersten Gruppe absolvierte Lena Fluch die Übungen am besten, zeigte am Tisch eine überzeugende Leistung. Knapp dahinter wurde Felix Trotter Zweiter. Bea Baumann und Julian Putze belegten nach guten Leistungen und tollem Einsatz gemeinsam den dritten Platz.

In der Gruppe der erfahreneren Teilnehmer eroberte Elias Alting den ersten Platz vor Maximilian Putze. Elias hatte im offenen Spiel klar die Nase vorn. Jerome Lindner und Silas Welter errangen beide den dritten Platz.

In der dritten Gruppe kam es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Mick Steinle und Max Eley. Der Vorhandkonter und die besseren Anschläge gaben schließlich den Ausschlag für Mick. Hinter den beiden wurde Kamil Soshowski Dritter.

Bei den Mädchen setzte sich Jasmin Mersmann vor Maja Pfisterer durch. In einer spannenden Gruppe mit fünf Teilnehmerinnen wurden Milena Pfisterer, Betül Düger und Sarah-Sophia Morar Dritte.

Bei der Siegerehrung gab es für alle Teilnehmer Pokale und Urkunden. Ebenso beliebt war die enorme Menge an Gummibärchen und Schokolade, die sowohl von Kindern als auch Trainern genascht wurde. Mit einem kleinen Ausblick auf die auch im nächsten Schuljahr stattfindende Kooperation wurden die Kinder verabschiedet. zg