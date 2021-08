Sommerurlaub bedeutet für viele Menschen, ferne Länder erkunden oder am Strand die Sonne genießen. Doch in Corona-Zeiten ist nicht alles möglich und so verbringen viele ihren Sommerurlaub in der Heimat. Ein gutes Buch muss dabei allerdings nicht fehlen und auch für die Kinder gibt es vieles zu entdecken.

Anna Lenz, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, hat verschiedene Bücher und Hörbücher

...