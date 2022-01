LeseZeit Hockenheim: Von der Magie und dem Zauber des geschriebenen Wortes

Einblick ins aktuelle Literaturschaffen der Gruppe „LeseZeit“, einer Initiative von Autorinnen und Autoren der Metropolregion Rhein-Neckar, gab die Online-Lesung am Montag. Das Publikum saß zu Hause vor dem Bildschirm, die Autoren daheim am Schreibtisch – so funktionieren Lesungen in Krisenzeiten. Zu dieser innovativen Alternative hatten sich immerhin fast 40 Zuhörer zugeschaltet. Ihnen wurden Auszüge aus unterschiedlichsten literarischen Genres präsentiert. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Hockenheimer Schriftstellerin Marlene Klaus, die bezaubernd und kompetent durchs abwechslungsreiche, unterhaltsam Programm führte. „Wir waren total aufgeregt heute Abend, die Veranstaltung live übers Internet zu machen“, verriet sie, „für uns hat es viele spannungsgeladene Stunden verursacht, wir haben geprobt, gebangt und freuen uns, dass letztendlich alles so wunderbar funktioniert hat.“ Dafür dankte sie allen Mitwirkenden und dem Publikum, das zahlreich dieses neue Format vorbehaltlos angenommen hat.

Zunächst ist Dirk Gollnick, Jahrgang 1957, angetreten. Ihn stellte Marlene Klaus als jemanden vor, der sein ganzes Arbeitsleben in einer IT-Abteilung tätig war und seit einem Jahr Rentner ist. Er stammt aus Hamburg und lebt zurzeit in Reilingen. Gollnick schreibt Romane, aber auch Kurzgeschichten, die sich um Erlebnisse aus dem Familien- und Arbeitsleben drehen wie die Geschichte „Ein Degen findet heim“. Sie ist genau so seinem Großvater passiert. Der Degen, der für den jungen Dirk und seinen Bruder ein geheimnisvoller Gegenstand war, wurde durch Zufall aus England über den weiten Weg nach Schleswig-Holstein zurück nach Hamburg zu seinen Großeltern gespült.

Gedichte voller Sehnsucht

Unter dem Motto „Bemerkenswert“ las die 44-jährige Stefanie Theobald einige ihrer Gedichte vor. Sie stammt aus Neustadt an der Weinstraße und schreibt neben Gedichten auch Kurzgeschichten. Gesprochene Poesie lebt von Überraschung. Diese fand hier statt mit Gedichten, die alle Aufmerksamkeit verdienten: Sie handelten von Sehnsucht nach Liebe, Freude und nach Veränderung.

Marius Hornisch, Jahrgang 1987, ist seit 2015 Mitglied der Lesezeit. Während seines Studiums in Mannheim nahm er an Scheibwettbewerbe für Studierende teil und gewann einige Preise. Mit der Fantasy-Kurzgeschichte „Die Tapetum-Studie – Das Tor zur Seele“ führte er die Zuhörer in die Gedankenwelt der Studentin Isabell ein, die an einer gut bezahlten Studie eines privaten Investors teilnahm – mit unvorhersehbaren Folgen.

Eine Kurzgeschichte mit dem Titel „Schreibhemmung“ stellte die 1952 in Westerwald geborene Rita Hausen vor. Nach dem Studium der Germanistik und Katholischen Theologie in Bonn war sie als Gymnasiallehrerin tätig. Seit 2008 hat sie sieben Bücher veröffentlicht, hauptsächlich Krimis und historische Romane. „Schreibhemmung“ ist ein sprachphilosophisches Kabinettstück, das sich literarisch auf hohem Niveau bewegte und man sich gerne anhörte. Kurios war die Kurzgeschichte, die der Mannheimer Frank Wilberz, Jahrgang 1953, zum Besten gab. Die Themen fallen ihm während der langen Autofahrten ein, die er in seinem Firmenwagen als Pharmareferent unternahm, informierte Klaus. Schon der Titel „Wie der Rentner Fritz Neumann seine Freude an Stadtführungen fand und letztendlich daran zugrunde ging“ fasst die Idee darin kurz zusammen: Etwas, das alltäglich und harmlos beginnt, nimmt eine unerwartete Wendung und endet in kafkaesker Abgründigkeit.

Auf Abwechslung setzte die Lesung der in Edigheim wohnenden Autorin Edith Brünnler, Jahrgang 1953, so frisch, vital und voller Humor hauchte sie den beiden Kurzgeschichten Leben ein. In „Es geht mir gut“ sorgten sich Freunde um Alexander, den sie partout überzeugen wollten, dass er zu dick, zu krank, zu viel Alkohol trinke, zu einsam, mit einem Wort unglücklich sei. Auf hervorragende Weise karikiert sie Alltagssituationen in dem Text „Warum net aamol ins Theater“, den sie im charmanten Pfälzisch vortrug. Man braucht sich nicht zu wundern, warum Brünnler mehrfache Preisträgerin von Mundartwettbewerben ist.

Das Schlusslicht des Abends bildete Rolf Thum, geboren 1952 und Mitbegründer von „LeseZeit“. Er schreibt vor allem Fantasy- und Science-Fiction-Romane, aber auch Gedichte, die er unter dem Titel „Ausgestorbene und stark bedrohte Spezies“ präsentierte. Eine Art Hommage an Menschen und Dinge, die es nicht verdient haben, in der Versenkung zu verschwinden.