Hockenheim. Der Trainer kommt auf den Platz, stellt die Hütchen zu einem mehr oder weniger schwierigen Parcours auf – und los geht das Training. Mit dem Ball durchgedribbelt, Zeit gestoppt und auf ein Neues. Ja, so war es vor Corona. Seitdem ruht der Rasen, verstauben die Hütchen und bleibt die Jugend notgedrungen zuhause.

Was das FSJ-Team des FV 08 so nicht mehr stehen lassen will – das Thema Bewegung kommt derzeit viel zu kurz. Deshalb hat es sich für die Jugend eine Herausforderung ausgedacht: Jeder soll Gegenstände nehmen, die er zuhause findet, und damit einen Parcours aufbauen. Das Ergebnis soll dem Verein in einem kurzen Video vorgestellt werden und dann soll gezeigt werden, wie die Hindernisbahn mit dem Ball am Fuß dribbelnd zu bewältigen ist.

Ganz wichtig: Bei dieser Challenge geht es nicht nur um Fußball, auch Kreativität und Aufwand werden bewertet. Denn die besten Einsendungen werden ausgezeichnet und erhalten einen Preis. Also, mitgemacht und das Video bis Sonntag, 21. März, an den FV 08 per E-Mail an fsj@fv08.de geschickt.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren