Letzte Saisonrennen bieten reichlich Nervenkitzel

Die letzte Zielflagge ist bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) gefallen. Tausende Zuschauer erlebten im Motodrom in Hockenheim ein Finale voller Nervenkitzel, Überraschungen und Wendungen. „Die IDM erwies sich einmal mehr als eine Serie mit hochkarätigem Motorsport zum Anfassen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Das offene Fahrerlager sei längst zum Besuchermagneten geworden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ilya Mikhalchik (EGS-alpha-Van Zon-BMW) ließ sich in der IDM Superbike 1000 zum dritten Mal als Meister feiern. Der 25-jährige Ukrainer gewann dieses Jahr vier Rennen und war überlegen. In Hockenheim stand deshalb der Kampf um den Vizetitel im Fokus. Das entscheidende Rennen war nichts für schwache Nerven. In der Endabrechnung heißt es somit: Mikhalchik ist mit 176 Punkten Meister vor Florian Alt (Wilbers-BMW, 145), Luca Grünwald (Kiefer Racing, 144) und Vladimir Leonov (Hertrampf MO Yamaha Racing Team, 138).

Patrick Hobelsberger souverän

In der IDM Supersport 600 heißt der Gesamtsieger Patrick Hobelsberger (Bonovo Action by MGM Racing). Der Bayer gewann beide Läufe auf dem Hockenheimring, insgesamt gehen sieben Siege in 14 Rennen auf sein Konto. Hobelsberger holte immer Punkte.

Der 25-Jährige wollte die IDM als Sprungbrett nutzen, um wieder in die Supersport-Weltmeisterschaft zurückzukehren. Es hat schon Angebote. Vizemeister wurde Valentin Debise, der ebenso micht am Start war wie der Gesamt-Dritte Glenn Van Straalen (NIWA Racing).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Nachwuchsklasse IDM Supersport 300 bot wieder eine ganzeBandbreite voller Ereignisse, bevor der Meister gekürt werden konnte. Zum Schluss war Titelverteidiger Lennox Lehmann (FreudenbergWorld SSP Team) der große Gewinner. Der 15-jährige Dresdner musste aber zittern, denn im entscheidenden letzten Lauf der Saison spielte die Technik seines Motorrads nicht mit und er landete im Kiesbett. Von nun an begann eine Zitterpartie, denn Lehmanns großer Gegner Marvin Siebdrath (Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki) war als Fünfter noch im Rennen. Er hätte allerdings gewinnen müssen, um Lehmann den Titel abnehmen zu können. Siebdrath wurde Vize.

Um den dritten Platz entbrannte der Kampf zwischen Dirk Geiger (Freudenberg World SSP Team) und Luca De Vleeschauwer (Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki). In einem dramatischen Fotofinish sah die Rennleitung Geiger im Vorteil.

In der IDM Sidecar hätten Josef Sattler/Luca Schmidt (Bonovo Action) den Sack zumachen können. Dafür wären zwei Siege nötig gewesen. Dazu kam es nicht: Der achtfache Weltmeister Tim Reeves entschied im ARS F1-Gespann mit seinem Beifahrer Kevin Rousseau den ersten Lauf zu seinen Gunsten. Den zweiten Sieg schnappten sich die Schweizer Markus Schlosser/Marcel Fries. Wer in dieser Saison die Meisterschaft gewinnt, wird sich also erst Ende der Woche zeigen. Die finalen Gespann-Läufe finden beim Sidecar Festival in Oschersleben vom 1. bis 3. Oktober statt.

Einzelne Cups sorgen für Würze

Für zusätzliche Würze beim großen Hockenheim-Finale sorgten die Entscheidungen in einzelnen Cups. Noah Lequeux aus Luxemburg konnte die IDM Superstock 600-Wertung mit sechs Saisonsiegen auf Yamaha für sich entscheiden. Johann Flammann (Kawasaki Z650) ist der Gesamtsieger des Twin Cups. Die Pro-Superstock-Cup-Krone sicherte sich Côme Geenen aus Belgien auf der BMW S1000 RR. Den „Yamaha R3 bLU cRU Cup“ gewann Nick Roelfsman aus den Niederlanden. zg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3