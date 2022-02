Licht im eigenen Leben wahrnehmen

Hockenheim. Sehr erfreut nahm das Projektvorbereitungsteam des Vorstands der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Jutta Kleinert, Margarete Hopf und Esther Doll zur Kenntnis wie gut, die gemeinsame Aktion bei den Frauen ankam: 26 Frauen waren der Einladung zur winterlichen Fackelwanderung gefolgt. Glücklicherweise spielte auch das Wetter mit.

Nach der Begrüßung am Parkplatz bei der Grillhütte, dem Erläutern der Sicherheitsvorkehrungen und Hygieneregeln, dem Verteilen der Programme und Entzünden der Fackeln konnte es im Dunkeln losgehen.

„Wie entscheidend es ist, das Licht in unserem eigenen Leben wahrzunehmen – Gottes Geist, Kraft und Segen begleitet uns in dieser herausfordernden Zeit und leuchtet uns auf dunklen Wegen. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein für das Gute, das wir jeden Tag erhalten. Und wir sollten nichts als allzu selbstverständlich nehmen“, eröffnete Jutta Kleinert.

Das Lied „Du bist das Licht der Welt“ wurde im Fackelschein an der zweiten Station gesungen. Margarete Hopf erläuterte an der Weggabelung zu den Feldern wie wichtig das Träumen ist und dass besagte Träume von einer Welt ohne Krieg und Streit, von der Hoffnung auf ein gutes Leben wahr werden können. „Wenn Liebe ,du’ meint und nicht nur ,ich’, wenn wir bei uns beginnen und andere so wie heute mit uns gehen, kann es gelingen!“ Dann machte sich die Gemeinschaft auf zur vierten Station und weithin ließ sich das Lied „Kleines Senfkorn Hoffnung“ vernehmen.

Abschluss am Lagerfeuer

Das Lagerfeuer am Schützenhaus im Dänischen Lager bildete den zentralen Abschluss der stimmungsvollen Veranstaltung. Hier versammelte Esther Doll die Frauen um die wärmenden Flammen und sprach das Segensgebet. Zum Ausklang wurde gemeinsam das Lied „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“ gesungen. Im Namen des Vorbereitungsteams bedankte sie sich bei Schützenmeister Karl-Heinz Kaminski und den fleißigen Helfern mit einem kleinen Präsent.

„Die vorgerichteten Piccolos mit Winzerglühwein dürfen gerne mitgenommen werden. Wir freuen uns schon auf das nächste Wiedersehen mit euch. Kommt gut nach Hause und bleibt behütet“, verabschiedete Esther Doll die Teilnehmerinnen. jk

