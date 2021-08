Licht in die Krone bringen

Hockenheim. Apfelbäume sind es, die im Eingangsbereich des Obst- und Gartenbauvereins Spalier stehen und die gut einem Dutzend verschiedener Sorten als Heimstatt dienen. Doch bis die Bäume Früchte tragen, deren unterschiedliche Geschmäcker gekostet werden können, muss der Gärtner einiges an Zeit und Schweiß investieren. Zusammen mit Rudi Mergenthaler, dem Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins begleiteten wir die Apfelbäume durchs Jahr.

Vor gut einem halben Jahrhundert beschloss der Vorstand des 1922 gegründeten Vereins – im kommenden Jahr soll groß das Jubiläum gefeiert werden – einen Garten mit Obstbäumen für Schulungszwecke zu pachten. Hier sollten Schnittkurse für Mitglieder abgehalten werden. Von der Stadt wurde ein Grundstück am Kraichbach gegenüber des Stiegwiesenparks bezogen. Nachdem der überalterte Obstbaumbestand gerodet war, wurde eine Neubepflanzung mit Spalierobstbäumen vorgenommen. Es wurden die damals gängigen Apfelsorten angepflanzt.

Ein Dutzend Sorten angebaut

Im Lauf der Jahre wurden immer wieder alte durch neue Bäume ersetzt. Derzeit sind es ein Dutzend verschiedene Sorten, die angepflanzt werden, die sich auf 80 Bäume verteilen mit einem Durchschnittsalter von zehn bis 15 Jahren. Wie zu Anfang stehen die Bäume immer noch im Spalier, was Rudi Mergenthaler einen besonderen Schnitt abverlangt.

Denn, so der Fachmann, die Bäume sollen sich nicht gegenseitig beschatten. Gleichzeitig sollen die Äste nicht zu lang sein und nicht zu dicht am Stamm aufeinandersitzen. Wie sie auch nicht zu tief nach unten wachsen sollen, da sonst die Äste auf den Boden reichen. Nach oben hin werden die Bäume auf der Anlage des Obst- und Gartenbauverein auf gleiche Höhe geschnitten, immerhin sollen sie Spalier stehen.

Der erste Schnitt im Jahr ist der Winterschnitt, er wird übrigens nur beim Kernobst, Apfel, Birne und Quitte, vorgenommen, für Steinobst, Zwetschgen oder Kirschen, ist der Sommer nach der Ernte günstiger. Je nach Alter des Baums fällt der Schnitt unterschiedlich aus. Ist der Baum noch jung, also noch vor der ersten Ernte, soll mit dem Schnitt für einen günstigen Grundaufbau der Baumkrone gesorgt werden. Sobald der Baum Früchte trägt, muss mit dem Schnitt ein Gleichgewicht zwischen Triebwachstum und Ertrag geschaffen werden. Es darf nicht zu viele Triebe geben und die Früchte müssen reichlich Licht bekommen.

Im Juni wurden dann die Blüten ausgedünnt. Was in diesem Jahr nicht mit allzu großem Aufwand verbunden war, das Wetter war in der ersten Jahreshälfte zu kalt, weshalb die Blüten nicht so zahlreich waren, wie es sonst der Fall ist. Manche Apfelbäume, insbesondere dann, wenn sie im vergangenen Jahr zu viel Behang hatten, sind gar ohne Blüten. Dennoch muss der Gärtner regulierend eingreifen, wenn im Juni noch zu viele Blüten an den Ästen sind, muss von Hand ausgedünnt werden.

Nun stand auf der Anlage der Obst- und Gartenbauvereins der Sommerschnitt an und diesen übernahm unter dem wachsamen Blick zahlreicher Mitglieder und interessierter Gartenfreunde Peter Burger. Der Gärtnermeister (Fachrichtung Obstbau) ist Versuchsfeldleiter beim Julius-Kühn-Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau in Dossenheim und bei den Kleingärtnern in der Region als profunder Kenner bekannt.

Winterschnitt sorgt für die Form

Der Winterschnitt, stellt Burger zu Beginn fest, hat den Sinn, die Obstbäume in Form zu bringen und zu verjüngen. Mit ihm wird das Wachstum angeregt, damit die Bäume im Herbst viele Früchte tragen. Ein nicht abwägbarer Faktor ist dabei die Natur, die mit dafür sorgen kann, dass alles ein bisschen viel wird. So wie in diesem Jahr, in dem der reichhaltige Niederschlag für viele Triebe sorgt. Auch werden jetzt bereits die Blüten für das kommende Jahr gebildet.

Burger rät dazu, diese jetzt zurückzuschneiden, da die Arbeit sonst beim Winterschnitt vorgenommen werden müsse, was wiederum das Wachstum anrege und zu üppigem Wuchern im kommenden Sommer führe. Zudem, merkte er an, wenn der Schnitt jetzt vorgenommen wird, beruhigt sich der Baum wieder bis zum Winter.

Womit der Gärtner auch vorbeugend handelt, wie Burger mit Blick auf den Mehltau, „eine Schönwetter-Krankheit“, anmerkt. Dieser wolle in den Knospen überwintern, weshalb er beim Ausdünnen gleich mit verringert wird.

Ganz wichtig beim Sommerschnitt ist es für den Gärtner, Licht in den Baum zu bringen, was den Blättern zugutekommt, auf die wiederum die Früchte angewiesen sind. Beim Auslichten der Krone kann zugleich ein Höhenschnitt vorgenommen werden, stellt der Fachmann fest und führt ein gutes Argument ins Feld – jetzt stehen die Äste im Saft, sind sie leichter zu schneiden als im Winter.

Grundsätzlich gelte es auch, den Baum von zuviel Früchten zu befreien, wobei Burger in erster Linie zu kleine oder angefressene Früchte aus dem Baum entfernt. Was letztlich auf die Ernte keinen Einfluss hat, die übrigen Früchte profitieren vom größeren Nahrungsangebot. Oder wie der Fachmann sagt, „das Volumen bleibt gleich.“

Und heuer kann sich der Verein auf eine gute Ernte freuen, die Bäume hängen voller Äpfel. Früchte, die traditionell gemeinsam mit den örtlichen Kindergärten gepresst und zu Apfelsaft verarbeitet werden.