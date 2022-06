Lieder unvergessener Künstler in Hockenheim

Nachdem das geplante Konzert „Singing Christmas“ der „ Hockenheim Stars“ noch wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, findet am Sonntag, 26. Juni, nun das Ersatzkonzert dafür statt. Zahlreiche „Songs from Stars in Heaven“ sind an diesem Tag ab 14 Uhr sowie ein zweites Mal ab 18.30 Uhr in der Stadthalle zu hören.

Die für das Konzert „Singing Christmas“ erworbenen Tickets gelten auch für „Songs from Stars in Heaven“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Bei diesem Konzert erleben die Besucher einmal mehr exzellente Musiker aus der Rennstadt und Region, die mit Songs von verstorbenen Künstlern glänzen werden. Zu hören sind unter anderem Songs von Elvis Presley, Amy Winehouse, Janis Joplin, Roger Cicero, Falco, Peter Alexander und Soulqueen Aretha Franklin, Demis Roussos sowie Whitney Houston. Mit dabei sind auch Gitarrenlegende Jimi Hendrix, John Lennon, Frank Sinatra, Michael Jackson, Gerry Rafferty, Gary Moore, Udo Jürgens, George Michael, Prince, Bill Whiters, James Ingram oder Gary Brooker.

Darius Merstein moderiert

Auf der Bühne stehen Sänger und Gitarrist Oliver Rosenberger (Amokoma), Sänger und Saxofonist Kai Häfner (Freddy Wonder Combo, Speedy Gonzales), die Sänger Siegfried Wosnitzka (bekannt von vielen Events) und Marvin Merkhofer (Voice of Germany, Me and the Heat), Sänger und Saxofonist Christoph Tischmeyer (Speedy Gonzales, Red Hot Dixie Devils, Back Beat Company, Two of us), Bassist Hans Grieb (Speedy Gonzales, Mocabo), Akkordeonist Johannes Grebencikov (Wörner-Cocktail, Akkordeonorchester Reilingen), Schlagzeuger Jochen Wörner (Wörner-Cocktail, Dixieland All Stars), Gitarrist Hugo Fuchs (Hugo and Friends, Blues Confession, Uffg’Blues’d), Percussionist Leon Fuchs (Studioproduktionen) oder auch Trompeter Klaus Gaa (Joe Schwarz, Jochen Brauer).

Neu dabei sind Sänger Darius Merstein, bekannt vor allem durch seine Hauptrolle im Musical „Human Pacific“, der die Moderation übernimmt, die Sängerinnen Susanne Czech alias Susie Soul (Voice of Germany), Sandra Klein (Speedy Gonzales), Anne Geser (Beatshow-Band), Aleksandra Gryniewicz (Stefan Ullmann, Jason Wright), Gitarrist Simon Ochs (Radio EMA, Fire On Dawson) und Günther Stegmüller, Keyboarder bei Let’s Dance. Verantwortlich für Organisation und Programmgestaltung ist wie immer Josef Zahs (Speedy Gonzales, Dr. Music).

„Die Musiker hoffen, mit den beiden Konzerten einen Überschuss zu erwirtschaften, der den Kriegsopfern in der Ukraine zukommen soll“, schreiben die Veranstalter in der Ankündigung zum Konzert am 26. Juni in der Stadthalle. Die Eintrittskarten sind übertragbar. Es gibt sie für 29 Euro im Ticketshop der Stadthalle unter Telefon 06205/21 10 12 sowie im Reisebüro Stadtmitte in der Oberen Hauptstraße 14 unter Telefon 06205/1 50 94 sowie am Konzerttag an der Tageskasse.