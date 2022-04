Lieder von Frieden und Freundschaft angestimmt

Hockenheim. In der Zehntscheune trafen sich die Mitglieder des MGV Eintracht zur Ehrungsmatinee, die in den vergangenen beiden Jahren Corona-bedingt ausfallen musste. Vorsitzender Klaus Weißbrich zeigte sich erfreut über den guten Besuch der Veranstaltung und gab einen kurzen Abriss über die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre innerhalb des Männergesangvereins. Wegen der Pandemie hätten in dieser Zeit so gut wie keine Singstunden stattfinden können und auch die üblichen Vereinsfeste seien vom Kalender gestrichen worden. Weißbrich ging auch auf den Krieg in der Ukraine ein, ausgelöst durch den russischen Machthaber Putin, für den er die passenden Worte fand.

Unter der Leitung von Musikdirektor Fritz Kappenstein untermalte der Chor die Ehrungsveranstaltung aus diesem Grund mit Liedern, die die Themen Frieden, Freundschaft und Liebe zwischen den Menschen aufgriffen.

Die Geehrten Michael Marquetant gehört dem Verein seit 70 Jahren an, Horst Kienle ist seit 60 Jahren Mitglied. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Lothar Ziegler, Günther Schlammp, Herbert Frank und Otto Burkhardt, der auch zum Ehrenmitglied ernannt wurde, geehrt. Doris Rapport, Peter Dauksys und Walter Kahrmann sind seit 40 Jahren Mitglied. Heinz Kuppinger gehört dem Verein seit 25 Jahren an. zg

Im Anschluss an die Ehrungen, bei der es neben Urkunden auch Präsente gab, wurde Dirigent Kappenstein mit einem Weinpräsent gedankt, bevor die Matinee mit einem Imbiss und einem Glas Sekt ausklang. Hierbei hatten die Mitglieder die Gelegenheit, sich über das Vereinsgeschehen und aktuelle Themen auszutauschen. zg

