Lieder von „Grüner Insel“

Die Grafschaft Clare an der irischen Westküste ist weit über die Insel hinaus für ihren reichen Fundus an guten, nein, sehr guten Folkmusikern bekannt. Mag durchaus sein, dass man diese Musik nicht mehr besser spielen kann als so manche Folklegende aus dieser „Musikgrafschaft“ es das getan hat – aber man kann sie anders spielen. Und genau das tun drei junge Männer aus Clare, die eine Band mit dem witzigen Namen „Socks in the Frying Pan“ gegründet haben und nun am Freitag, 6. Mai, ab 20 Uhr im Pumpwerk gastieren. Einlass ist um 19 Uhr.

Verwurzelt in der musikalischen Tradition ihrer Heimat haben die Musiker bereits mit dem Bandnamen klargestellt, dass sie manches anders machen wollen. Mit einem originellen Bandnamen alleine holt man sich allerdings noch nicht die Auszeichnung „New Band of the Year“ der Irish Music Association, man wird auch nicht von allen großen irischen Festivals gebucht, nur weil der Bandname lustig klingt und den US-amerikanischen Markt erobert man ebenfalls nur, wenn man seine Sache wirklich gutmacht, denn die Konkurrenz ist groß.

All das ist „Socks in the Frying Pan“ gelungen. Die Band besticht live, denn neben ihrer musikalischen Virtuosität ist es die Bühnenpräsenz, die ihre Auftrittsorte zum Beben bringt. zg

Info: Karten für 16 Euro (14 Euro ermäßigt) gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.pumpwerk-hockenheim.de

