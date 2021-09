Liederabend mit satirischem Verve

Nach langem Corona-bedingtem Stillstand der Kultur in der Stadthalle eröffnet die Singer/Songwriterin Pe Werner am Freitag, 24. September, um 20 Uhr die neue Spielzeit und präsentiert ihre Musik als kabarettistischen Liederabend. Sie nimmt das Publikum mit auf ihre ganz persönliche Reise „von A nach Pe“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesem Konzertabend spinnt sie zusammen mit ihrem kongenialen Begleiter Peter Grabinger am Flügel ihre ebenso satirischen wie poetischen Texte und Melodien mit „Seelenfederleichtigkeit“ zu Gold. Spielerisch reiht die Songpoetin ihre Radiohits an Chanson und Pop und plaudert aus dem Nähkästchen. Schubladendenken ist ihre Sache nicht. Erlaubt ist, was gefällt. Ein Pe-sonderes Konzerterlebnis, an dem das „Weibsbild“ aus Köln mit diesem „Kribbeln im Bauch“ nicht nur „Segler aus Papier“„Fliegen“ lässt. lj