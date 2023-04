„Life is ä Comedy“ mit "Chako" in Hockenheim

Hockenheim. Für alle, die den Auftritt von Christian „Chako“ Habekost im vergangenen Jahr verpasst haben gibt es eine gute Neuigkeit: „Chako“ kommt zurück nach Hockenheim und präsentiert am Freitag, 28. April, um 20 Uhr erneut sein aktuelles Programm „Life is ä Comedy“, heißt es in einer Ankündigung der Stadthalle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit Frühjahr 2022 tourt er damit nach langer „Zwangs“-Pause durch die Metropolregion und begeistert bei jedem Auftritt seine Zuschauerinnen und Zuschauer. Comedian-tisch und nachdenklich zugleich. Und so persönlich, direkt und ungeschminkt wie noch nie zuvor in seiner 30-jährigen Karriere. „Life is ä Comedy“ – der Titel ist so vielseitig wie die ganze Show: Nur mit zwei Ä-Stricheln wird aus einem englischen Slogan ein pfälzischer Sinnspruch für ein dialektisches Multi-Kulti-Comedy-Programm.

„Chako“ als Hauptdarsteller auf der Bühne seines Lebens: von der Geburt bis zur Pandemie, vom Mannheimer Kinderhort bis ins Capitol, vom hochdeutsch erzogenen Brillenträger bis zum (kur)pälzisch groovenden Dialektiker, vom Klassenkasper im Gymnasium bis zum Reggae-Doktor im Elfenbeinturm, von der Neckarstadt nach Trinidad und an die Weinstraße.

Kunst als Überlebenskunst

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Stadthalle Hockenheimer Stadthalle mit abwechslungsreichem Programm bis April Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gespräch So entstehen die "Elwenfels"-Romane von Britta und Chako Habekost Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Pumpwerk Einblicke in den lebenden Mythos Mehr erfahren

Das neue Programm ist eine Art Autobiografie als Comedy-Stand-up, eine „Früher-hot’s des net gewwe“-Show mit persönlichen Anekdoten, politischen Rundumschlägen und lokalpatriotischen Mundartacken. „Chako“ feiert das Leben, seine Fans, die Kultur als Überlebenskunst und ein bisschen sich „selwert“.

Dabei kommt er wie immer ohne Requisite und Kostümierung aus. Ein Tisch, ein Dubbeglas, ein Mikrofon – eine zärtlich-rohe Stand-up-Show im „Pälzer Mundart-Groove“ und Pointen im Sekundentakt. Ein tiefer Blick ins Dubbeglas des Universums mit philosophischer Ansage: „Seit fast 30 Jahren bin ich jetzt dabei und spiele im Bereich Mundart-Comedy mittlerweile ja fast die Rolle der lebenden Legende. Das macht mich ä bissel stolz. Vor allem aber dankbar, denn ohne meine treuen Fans wäre das alles nicht möglich gewesen. Mit diesem sehr persönlichen Jubiläumsprogramm möchte ich Danke und Donkschää sagen und endlich mit allen zusammen wieder das Leben feiern. Uff’s Lewe, weeschwie’schmään?! - Ahjoo“, so der Comedian.

Tickets für „Chako“ Habekost „Life is ä Comedy“ am Freitag, 28. April, 20 Uhr in der Stadthalle kosten zwischen 32 und 38,50 Euro. lj