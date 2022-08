Literarischer Sommerabend in Neulußheim: Shakespeare hält der Politik den Spiegel vor

Neulußheim. Zu einem literarischen Sommerabend mit William Shakespeare und dem Landtagsabgeordneten Andreas Sturm (CDU) hatten die Hockenheimer Rotarier in das Restaurant „La Fontana di Capri“ nach Neulußheim eingeladen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen begrüßte Rotary-Präsident Jörg Söhner den Parlamentarier Sturm, kulturpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, der seit nunmehr fünf Jahren das „Shakespeare-Dinner“ veranstaltet. Sturms kürzliches Interview im „Deutschlandfunk Kultur“ zu der Frage, was William Shakespeare zu Boris Johnson sagen würde, deutete bereits die Aktualität des englischen Dramatikers an.

Diesen Faden nahm Sturm auf und zitierte zu Beginn den Prolog der Tragödie „Romeo und Julia“, der zeige, dass es auch in einem vermeintlich romantischen Drama immer auch um Politik gehe: „Jede Komödie ist in einen politischen Konflikt eingebettet, dabei stellt Shakespeare wie kein zweiter Dramatiker die Natur des Menschen auf der Bühne dar. Besonders spannend ist das, weil er so Politikern den Spiegel vorhält“, erklärte Sturm die Essenz der Werke des Engländers.

So habe der britische Shakespeare-Gelehrte Stephen Greenblatt in seinem 2018 veröffentlichten Sachbuch „Der Tyrann: Shakespeares Machtkunde für das 21. Jahrhundert“ aufgezeigt, wie sich Charakterzüge eines Tyrannen über die Jahrhunderte identifizieren lassen. Boris Johnson beispielsweise erfülle einige dieser Kriterien und sei letztendlich auch darüber gestolpert.

Bei der anschließenden Diskussion gab es zahlreiche Fragen, etwa zum russischen Machthaber Wladimir Putin oder zum Vergleich zwischen den politischen Systemen in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.

Für Sturm sei Wladimir Putin ein Fall für ein Shakespeare-Drama, schließlich sei das Spannende an ihm, dass er seit Jahren bei verschiedenen Gelegenheiten, so bei der internationalen Sicherheitskonferenz in München, die Pläne für ein großrussisches Reich skizziert habe. Allerdings hatte dies kaum jemand ernst genommen.

Auch der Konflikt mit Georgien im Jahr 2008 nehme das Muster des Ukraine-Kriegs vorweg, indem Grenzregionen in ihrer Autonomiebewegung aktiv unterstützt wurden. Der Tschetschenien-Krieg und die Besetzung der Krim im Jahr 2014 bilden weitere Beispiele.

Alles in allem funktioniere „Checks and Balances“, die Gewaltenteilung zwischen der Exekutiven, der Legislativen und der Judikativen, auch wenn es einige Aushöhlungsversuche während Boris Johnsons und Donald Trumps Amtszeiten gegeben habe.

Die mehrwöchige Zwangspause des britischen Parlaments durch Johnson wurde ebenso vom Obersten Gericht kassiert, wie der Supreme Court in den Vereinigten Staaten den Einspruch Donald Trumps gegen die Wahlniederlage 2020 abgelehnt hatte.

„Durchregieren“ einfacher

Jedes politische System habe seine Vor- und Nachteile. Die deutlichen Wahlergebnisse in Großbritannien und den USA, durch das dortige Wahlrecht und das Zweiparteiensystem, machten ein „Durchregieren“ einfacher, während Koalitionen in Deutschland einen Konsens finden müssten – ein längerer Prozess, der aber unter dem Strich oft gute und sinnvolle Lösungen mit sich bringe.

„Um die besten Argumente zu ringen, das ist die Aufgabe der Demokratie“, schloss Sturm. Auf Nachfrage hatte er eine Idee, welcher Shakespeare-Figur der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann am nächsten komme. Der Charakter des König Lear aus der gleichnamigen Tragödie stehe ähnlich wie Kretschmann vor der baldigen Entscheidung über seine Nachfolge. Rotary-Präsident Söhner bedankte sich bei Sturm, der Einblicke in Shakespeares Dramen gegeben hatte.