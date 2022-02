Liturgie der Hoffnung

Der internationale Weltgebetstag am Freitag, 4. März, kommt in diesem Jahr aus England, Wales und Nordirland. In Hockenheim startet die Aktion um 18.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche.

Die Liturgie wurde von Frauen aus dem Vereinigten Königreich verfasst: Thema ist die Verheißung Gottes, wie sie im Buch des Propheten Jeremia geschrieben steht: „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden...“. Wie kann diese Verheißung von Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Gottes Frieden ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen sein? Diesem Gedanken wollen die Gläubigen im Gottesdienst nachgehen.

Das ökumenische Vorbereitungsteam um Mirjam Wolf lädt Interessierte aller Konfessionen zur Teilnahme ein. zg

