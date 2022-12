Lkw-Fahrer in Hockenheim übersieht Radfahrerin

Hockenheim. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer hat eine Radfahrerin übersehen und erfasst, die Frau erlitt leichte Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, verließ der Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen um kurz nach 5 Uhr das Gelände eines

Supermarktes in der Speyerer Straße. Die Fahrradfahrerin war gerade dabei, auf das Gelände des Supermarktes aufzufahren, als sie vom Lkw erfasst wurde und vom Rad stürzte. Die Frau erlitt durch den Unfall leichte

Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Unfall 40-Tonner stürzt auf abschüssiger Straße um Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1