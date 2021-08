LKW stößt mit Auto zusammen - keine Verletzten

Hockenheim. In der Talhausstraße in Hockenheim ist es am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem Auto gekommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 53-jährige Fahrer des LKW bog von der B39 kommend in die Talhausstraße in Richtung Ketsch ab und wollte von der linken auf die rechte Spur wechseln. Dabei rammte er seitlich in einen Opel und beschädigte diesen stark. Das Auto war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weder der LKW-Fahrer noch der 56-jährige Fahrer des anderen Autos wurden verletzt. Allerdings entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.