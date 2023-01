Lkw-Unfall auf L599 bei Hockenheim – Verkehrsbehinderungen möglich

Hockenheim/L 599. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 599 bei Hockenheim ist in der Nacht auf Montag gegen 3.30 Uhr ein Teil eines Lkw-Gespanns umgefallen. Nach Angaben der Polizei erfolgte der Unfall in Fahrtrichtung Ketsch im Bereich des Zubringers auf die B39. Wie ein Reporter vor Ort mitteilte, war der Lkw mit Dämmmaterial beladen und wollte auf der Talhausstraße in Richtung Karlsruhe abbiegen.

Da aber offenbar die eigentliche Abbiegespur durch einen Pkw versperrt gewesen sein soll, wollte der Fahrer um eine Verkehrsinsel herum fahren. Dabei überfuhr der Anhänger den Randstein und kolliderte mit einer Verkehrstafel und einer Lichtzeichenanlage.

Das Lkw-Gespann muss geborgen werden. © PR-Video

Nach aktuellem Stand sind Feuerwehr und Polizei am Unfallort derzeit noch im Einsatz. Durch die Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsbehinderungen und zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Strecke zu umfahren.